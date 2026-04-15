Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο έρωτας με γνωστό επιχειρηματία και οι κοινές εμφανίσεις τους - iefimerida.gr

Στην καλύτερή της φάση φαίνεται ότι βρίσκεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τον έρωτα να έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή της το τελευταίο διάστημα.

Η αγαπητή τραγουδίστρια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή της, ωστόσο δεν μπορεί να κρύψει την ευτυχία της, γι’ αυτό και οι κοινές στιγμές με το νέο σύντροφό της που μοιράζεται στα social media είναι όλο και πιο συχνές.

Πάσχα με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη

Σε ένα από τα τελευταία βίντεο της Νατάσας Θεοδωρίδου τη βλέπουμε ενώ ταξιδεύει με τον Γιάννη Καρυπίδη για τις διακοπές του Πάσχα. Ο σύντροφος της τραγουδίστριας δεν δίστασε να μοιραστεί ένα βίντεο στο #TikTok με την αγαπημένη του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου οδηγεί, εκείνος βρίσκεται στο πλευρό της συνοδηγός και μαζί ακούνε το τραγούδι της «Φορτηγό».

Στη Θεσσαλονίκη το ζευγάρι έκανε Πάσχα στο πατρικό της τραγουδίστριας, ενώ ο σύντροφός της καταγράφηκε σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου αγκαλιά με τη μητέρα της.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δείχνει το σύντροφό της Γιάννη Καρυπίδη στο πατρικό της σπίτι / Φωτογραφία: Instagram

Ο έρωτας μακριά από τα φώτα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης εμφανίζονται συχνά μαζί. Πραγματοποιούν αρκετές φορές κοινές εξόδους και έχουν ταξιδέψει σε διάφορους προορισμούς οι δυο τους, όπως στην Κω τον περασμένο Αύγουστο, στην Αλικαρνασσό, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων και της εστίασης, απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου με διακριτικότητα.

Ο Γιάννης Καρυπίδης έχει ιδρύσει από το 2017 το brand Bee Bros, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τους γιους του, Κώστα και Θωμά, και δημιουργούν υγιεινά προϊόντα με βάση το μέλι. Ο Γιάννης Καρυπίδης υπήρξε πρώην ποδοσφαιριστής αλλά και καλαθοσφαιριστής, είναι νεότερος της τραγουδίστριας και εκείνος πατέρας δύο παιδιών από προηγούμενο γάμο του. Παρότι το όνομά του βρίσκεται πλέον στην επικαιρότητα λόγω της σχέσης του με την τραγουδίστρια, ο ίδιος συνεχίζει να διατηρεί μια σταθερή, διακριτική στάση.

Η τραγουδίστρια έχει κάνει δύο γάμους στο παρελθόν, από τους οποίους έχει αποκτήσει δύο κόρες. Μέχρι το 1996 ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα, με τον οποίο απέκτησε την πρώτη της κόρη, τη Χριστιάνα. Αργότερα παντρεύτηκε τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο, με τον οποίο απέκτησε τη δεύτερη κόρη της, την Ανδριάννα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μιλώντας για το ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωής της είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Mega: «Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει, παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά».