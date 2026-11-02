Η Νατάσα Παζαΐτη ξεκαθαρίζει: «Δεν έχω νοσήσει από καρκίνο» - «Είμαι περήφανη που είμαι σύζυγος του Καραμανλή, αλλά έχω τη δική μου ζωή» - iefimerida.gr

Για τη ζωή της στο πλευρό του Κώστα Καραμανλή, τις φήμες που την ήθελαν να έχει νοσήσει από καρκίνο, αλλά και για την απώλεια της μητέρας της σε νεαρή ηλικία, μίλησε η Νατάσα Παζαΐτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Νατάσα Παζαΐτη τονίζει την ανεξάρτητη πορεία και καριέρα της, διευκρινίζοντας πως, αν και περήφανη σύζυγος του Κώστα Καραμανλή, διατήρησε τη δική της ταυτότητα και δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική, συνεχίζοντας με το δικό της όνομα.

Αναφέρεται στην κριτική και τις κακεντρέχειες που δέχθηκε ως σύζυγος πολιτικού αρχηγού, αποδίδοντάς τες στην πολιτική πόλωση. Παραδέχεται ότι χρειάστηκε να αγνοήσει τα σχόλια για να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή και την καριέρα της.

Διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες ότι νόσησε από καρκίνο, εκτιμώντας ότι η παρανόηση πιθανόν προέκυψε από τη μετάβασή της στο Λονδίνο για εξειδίκευση στη χειρουργική μαστού. Δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να το παραδεχτεί.

Αποκαλύπτει ότι η απώλεια της μητέρας της από σπάνια μορφή καρκίνου του μαστού ήταν καθοριστική για την επιλογή της. Παράλληλα, η συναισθηματική σύνδεση με τις ασθενείς την οδήγησε να αφοσιωθεί σε αυτή την ειδικότητα.

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» και τη Φαίη Σκορδά, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να ασχοληθεί με τη χειρουργική του μαστού.

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Νατάσα Παζαΐτη: «Έχω τη δική μου ζωή και καριέρα»

Όπως ανέφερε, όταν παντρεύτηκε τον Κώστα Καραμανλή ήταν 31 ετών και βρισκόταν ήδη στο τρίτο έτος της Ιατρικής, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα τις σπουδές της.

«Υπάρχει πάντα η εντύπωση πως ένας άνθρωπος με αναγνωρισιμότητα θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Δεν ισχύει», σημείωσε.

«Είμαι η σύζυγος του Καραμανλή και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό, αλλά είμαι η Νατάσα Παζαΐτη. Έχω τη δική μου ζωή, τη δική μου πορεία, τη δική μου καριέρα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η ίδια δεν είχε σχέση με την πολιτική και συνέχισε την πορεία της με το δικό της επίθετο.

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«Όταν είσαι σύζυγος πολιτικού αρχηγού, είσαι εύκολος στόχος»

Η Νατάσα Παζαΐτη αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχθηκε λόγω της πολιτικής ιδιότητας του συζύγου της.

«Πολύ εύκολα μπορείς να μπεις σε κριτική, σε ψευδολογίες, σε εσκεμμένους ψιθυρισμούς και κακεντρέχειες», ανέφερε, αποδίδοντας το φαινόμενο και στην πολιτική πόλωση.

Όπως παραδέχθηκε, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να μην επηρεάζεται από όσα λέγονταν για εκείνη.

«Έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου και να προχωρήσω μπροστά. Αν καθόμουνα να δίνω σημασία σε όλα όσα μπορεί να συζητούσαν, τότε δεν θα προχωρούσα στη ζωή μου», κατέληξε.



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Νατάσα Παζαΐτη: «Δεν έχω νοσήσει ποτέ από καρκίνο»

Η Νατάσα Παζαΐτη θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ουδέποτε νόσησε από καρκίνο, παρά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, οι σχετικές αναφορές περιορίζονταν κυρίως σε ψιθύρους, ενώ θυμάται μόνο ένα περιοδικό αμφιβόλου ποιότητας να έχει δημοσιεύσει κάτι αντίστοιχο. Η ίδια εκτίμησε ότι η παρανόηση ενδεχομένως να προέκυψε επειδή είχε μεταβεί στο Λονδίνο για εξειδίκευση και πρακτική στη χειρουργική του μαστού.

«Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αν είχα νοσήσει, να το πω. Εννοείται. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι νοσώ όταν δεν έχω νοσήσει. Είναι παράλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία, σημείωσε ότι επέλεξε τη χειρουργική κατά τη διάρκεια των τρίμηνων πρακτικών ασκήσεων στις βασικές ειδικότητες της Ιατρικής, πριν από την απόκτηση του πτυχίου της. Εκείνο που τη γοήτευσε ήταν η δυνατότητα του χειρουργού να παρεμβαίνει άμεσα στην αντιμετώπιση μιας ασθένειας, πέρα από τη χορήγηση φαρμάκων.



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Η απώλεια της μητέρας της από καρκίνο του μαστού

Στη συνέχεια, η Νατάσα Παζαΐτη αποκάλυψε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξε να εξειδικευτεί στη χειρουργική του μαστού ήταν η απώλεια της μητέρας της, όταν η ίδια ήταν μόλις 24 ετών.

«Έζησα την ασθένειά της για δυόμισι χρόνια, που ήταν δυόμισι πολύ δύσκολα χρόνια», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, η μητέρα της έπασχε από μια σπάνια μορφή μεταστατικού καρκίνου του μαστού, αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν την αρχική εστία της νόσου στον μαστό, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η χειρουργική αντιμετώπισή της.

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«Με συγκίνησε η θλίψη στο βλέμμα των γυναικών»

Πέρα από την προσωπική της εμπειρία, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της ειδικότητας έπαιξε και η επαφή της με γυναίκες που αντιμετώπιζαν παθήσεις του μαστού.

«Με συγκίνησε πολύ η θλίψη στο βλέμμα των γυναικών και το δάκρυ τους πριν και μετά από το χειρουργείο του μαστού», ανέφερε, περιγράφοντας όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής της εκπαίδευσης.

Όπως τόνισε, αισθανόταν μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτές τις γυναίκες, γεγονός που την οδήγησε να αφιερωθεί στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

«Αισθανόμουν πάρα πολύ κοντά τους. Και αυτό με έκανε να αποφασίσω πραγματικά να ασχοληθώ με τις παθήσεις του μαστού και με τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Και μου άνοιξε έναν άλλο δρόμο», κατέληξε.

Οι τύψεις για τη μητρότητα και ο περιορισμένος χρόνος

Σχετικά με τον ρόλο της ως μητέρα, η Νατάσα Παζαΐτη εξέφρασε τις τύψεις της για τις στιγμές που έχασε από τα παιδιά της λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και των εφημεριών στα νοσοκομεία:

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«Αυτό είναι ίσως το μόνο πράγμα στο οποίο έχω τύψεις, γιατί δεν ήμουν κοντά στα παιδιά τις όμορφες στιγμές τους, στις χαζοσκανδαλιές, στα παιχνίδια τους… Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και έχω αφοσιωθεί, αλλά αγαπώ πολύ και τα παιδιά μου, και όσο μεγαλώνουν καταλαβαίνω ότι έχω χάσει στιγμές και αυτές δεν γυρίζουν πίσω».

Το σημαντικό μήνυμα της πρόληψης

Όσο για το μήνυμα που περνάει πάντα στις γυναίκες, δήλωσε: «Το μήνυμα είναι η πρόληψη. Κάθε γυναίκα σήμερα μπορεί και πρέπει να βασίζει την υγεία της στην πρόληψη. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες και να φαντάζει απειλητικός, όμως είναι και ο μοναδικός καρκίνος που εύκολα μπορεί να διαγνωστεί και αποτελεσματικά να θεραπευτεί. Σήμερα δεν θα πρέπει καμία γυναίκα να χάνει τη ζωή της από έλλειψη ενημέρωσης, από ελλιπή θεραπεία και από κακή πληροφόρηση».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Νατάσας Παζαΐτη: