Η νέα ζωή της Ναταλίας Λιονάκη στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία -Διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά - iefimerida.gr

Η Ναταλία Λιονάκη, η ηθοποιός που κάποτε γοήτευε το κοινό με τις ερμηνείες της, έχει επιλέξει εδώ και χρόνια έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο στη ζωή της.

Μακριά από τις κάμερες και τη λάμψη του θεάματος, η ίδια ζει πλέον μια μοναχική ζωή στην Κένυα, όπου έχει μετατραπεί σε μοναχή και δασκάλα.

Η ηθοποιός, που πλέον φέρει το μοναχικό όνομα Φεβρωνία, εγκατέλειψε την καριέρα της και τις πολυάριθμες υποχρεώσεις της στον κόσμο της ψυχαγωγίας, για να αφιερωθεί πλήρως στην προσφορά και την φροντίδα των ορφανών παιδιών στην Αφρική. Η απόφασή της πάρθηκε μετά από μια περίοδο αναζήτησης στην Κρήτη, όπου είχε επισκεφτεί το μοναστήρι του Ηρακλείου. Η δημοσιότητα που απέκτησε εκεί λόγω του μοναχισμού της, ωστόσο, δεν συνέβαινε με τον τρόπο που η ίδια ήθελε, και έτσι αποφάσισε να αναζητήσει ηρεμία και απομόνωση στην Κένυα, μακριά από την έντονη έκθεση της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ναταλία Λιονάκη διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε σχολείο της Κένυας

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή "Super Κατερίνα", η Ναταλία Λιονάκη δεν είναι μόνο ανώτερη μοναχή, αλλά και δασκάλα σε σχολείο της Κένυας, όπου διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε παιδιά. Η ίδια, αφιερωμένη πλήρως στη φροντίδα των παιδιών, είναι μέλος ενός μικρού μοναστηριού, το οποίο στελεχώνεται από άλλες τέσσερις μοναχές. Η ζωή της στην Κένυα είναι γεμάτη καθημερινές προκλήσεις, καθώς μένει σε παραπήγματα λόγω του γεγονότος ότι το μοναστήρι δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο. Παρόλα αυτά, συνεχίζει με αφοσίωση το έργο της, που συνδυάζει τη θρησκευτική ζωή με την εκπαίδευση των παιδιών.