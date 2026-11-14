Παναγιώτης Ραφαηλίδης σε Ναταλία Γερμανού: «Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε πώς ήταν η εβδομάδα σου;» -Η μονολεκτική απάντηση [βίντεο]

Μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική στιχομυθία είχαν η Ναταλία Γερμανού και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στην έναρξη της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», το Σάββατο 14/11.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, κατά την έναρξη της εκπομπής, επιχείρησε να ρωτήσει τη Ναταλία Γερμανού πώς ήταν η εβδομάδα της, ανταποδίδοντας την ερώτηση που η ίδια είχε απευθύνει νωρίτερα στους συνεργάτες της στην ομάδα της.

Η παρουσιάστρια απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά «Όχι», αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση για την άρνησή της. Αμέσως μετά, προχώρησε στη θεματολογία της εκπομπής, συνεχίζοντας κανονικά τη ροή του προγράμματος.

Η αντίδρασή της έρχεται ως απόρροια μιας εβδομάδας κατά την οποία το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, πυροδοτώντας συζητήσεις και σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Αφορμή για τον δημόσιο σχολιασμό στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε η μητέρα της, Εριέττα Μαυρουδή, στην οποία έγιναν αναφορές στη μεταξύ τους σχέση καθώς και στο ζήτημα της μητρότητας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

Ξεκινώντας την εκπομπή, η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να μάθει πώς κύλησε η εβδομάδα για τους συνεργάτες της, δίνοντας τον λόγο στα μέλη της ομάδας της. Ωστόσο, όταν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επιχείρησε να της απευθύνει την ίδια ερώτηση, η αντίδρασή της ήταν άμεση και κατηγορηματική.

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Η ερώτηση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη και η μονολεκτική απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

«Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε πώς ήταν η δική σου εβδομάδα;», ρώτησε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, με τη Ναταλία Γερμανού να απαντά χωρίς δισταγμό: «Όχι».

Η παρουσιάστρια απέφυγε να αναφερθεί σε όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να δώσει κάποια περαιτέρω εξήγηση για τη στάση της. Αντίθετα, επέλεξε να συνεχίσει κανονικά τη ροή της εκπομπής, περνώντας αμέσως στη θεματολογία της ημέρας.

Η συγκεκριμένη αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα κατά την οποία το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

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Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε η μητέρα της, Εριέττα Μαυρουδή, και οι αναφορές που έκανε στη σχέση τους, αλλά και στο ζήτημα της μητρότητας.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες, με τη Ναταλία Γερμανού να επιλέγει, τουλάχιστον κατά την έναρξη της σαββατιάτικης εκπομπής της, να μην αναφερθεί στη δική της εβδομάδα.

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