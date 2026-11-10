Ναταλία Δραγούμη: Θυμήθηκε το καλοκαίρι -Η φωτογραφία δίπλα σε πισίνα με λεοπάρ μπικίνι - iefimerida.gr

Μια παλαιότερη φωτογραφία από τις διακοπές της μοιράστηκε η Ναταλία Δραγούμη, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως της ξύπνησαν αναμνήσεις.

Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι δίπλα σε πισίνα, μεταφέροντας τους ακολούθους της σε πιο ζεστές ημέρες.

Η λεζάντα της Ναταλίας Δραγούμη

Με χιουμοριστική διάθεση, η Ναταλία Δραγούμη αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη ανάμνηση της ήρθε ενώ βρισκόταν στο σπίτι ντυμένη με κάλτσες και πουλόβερ.

«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι σπιτιού, μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα καλοκαιριού…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.