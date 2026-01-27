Συγκλονισμένη η Νάταλι Πόρτμαν για τις δολοφονίες από πράκτορες της ICE: «Είναι φρικτό, πρέπει να σταματήσει» - iefimerida.gr

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση εμφανίστηκε η Νάταλι Πόρτμαν, εκφράζοντας δημόσια την αγανάκτησή της για τις δολοφονίες και τις συλλήψεις που αποδίδονται σε επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ [ICE].

Η βραβευμένη ηθοποιός παρευρέθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην πρεμιέρα της ταινίας «The Gallerist» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, στη Γιούτα. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στις κάμερες, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, χαρακτηρίζοντας «φρικτή» την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, την ώρα που σε πολλές αμερικανικές πόλεις βρίσκονται σε εξέλιξη διαδηλώσεις κατά της δράσης της ICE.

Νάταλι Πόρτμαν: «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι απλά απίστευτο»

«Συγγνώμη που είμαι τόσο συναισθηματική, αλλά είναι μια φρικτή μέρα, ήταν μια φρικτή εβδομάδα», δήλωσε η Νάταλι Πόρτμαν, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσοκόμου Άλεξ Τζέφρι Πρέτι από τη Μινεσότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυρά κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η ηθοποιός τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως βρισκόταν σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, «αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι απλά απίστευτο».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, η Πόρτμαν στράφηκε κατά της πολιτικής ηγεσίας και της ICE, δηλώνοντας πως «αυτό που κάνουν ο Ντόναλντ Τραμπ, η Κρίστι Νόεμ και η ICE στους πολίτες μας και στους ανθρώπους χωρίς έγγραφα είναι εξοργιστικό και πρέπει να σταματήσει». Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τους πολίτες που κινητοποιούνται, επισημαίνοντας ότι «δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο της Αμερικής».

Σε δεύτερη συνέντευξή της στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, η ηθοποιός επανέλαβε ότι η χώρα βιώνει «μια φρικτή στιγμή», κάνοντας λόγο για επιθέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε πολίτες εντός αμερικανικών πόλεων. Όπως ανέφερε, αισθάνεται τυχερή που βρισκόταν σε ένα δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, ωστόσο υπογράμμισε πως «είναι αδύνατο να αγνοηθεί αυτό που κάνει η ICE». Κλείνοντας, δήλωσε εμπνευσμένη από τους Αμερικανούς που στηρίζουν ο ένας τον άλλον:

«Είμαι πολύ εμπνευσμένη από όλους τους εκπληκτικούς Αμερικανούς που βγαίνουν έξω και στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι εκεί στις κοινότητές τους, είναι όμορφο».