Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Οι δύσκολες στιγμές σε κρατητήριο στις ΗΠΑ -«Τα μάτια άρχισαν να ξεφλουδίζουν από το κλάμα» - iefimerida.gr

Τη φρικτή περιπέτεια που είχε στις ΗΠΑ περιέγραψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία βρέθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με κρατητήριο.

Όπως περιέγραψε η γνωστή παρουσιάστρια, λόγω ενός λάθους στη βίζα της, υπήρχε ο κίνδυνος να της απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

Εξιστορώντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είπε: «Με έχουνε πιάσει εκεί γιατί είχα βίζα δημοσιογραφική και με ρωτήσανε γιατί ήρθα και είπα “βόλτα”. Ήθελαν να με γυρίσουνε πίσω! Η βαλίτσα μου έκανε κύκλους γύρω γύρω. Με πήγανε μέσα σε ένα... σαν κρατητήριο ήταν αυτό. Κάθισα εκεί, έκλαιγα. Δηλαδή, δεν έχω κάνει… γενικά ξέρετε ότι είμαι πολύ κλαψιάρα. Εκείνη τη φορά όμως τα μάτια μου από το τόσο κλάμα άρχισαν να ξεφλουδίζουν από τη στενοχώρια».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου είπανε ''ή θα πληρώσεις το εισιτήριο μόνη σου για να μπορέσεις να ξαναρθείς, ή θα στο το πληρώσουμε εμείς, αλλά δεν θα ξαναρθείς τα επόμενα δέκα χρόνια''».

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έκλαιγα και με λυπήθηκε ο Θεός»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αποκάλυψε πως δεν άντεξε την πίεση και ξέσπασε σε κλάματα. «Έκλαιγα, έκλαιγα… Με λυπήθηκε ο Θεός κι αυτοί. Ένα περιοδικό που βρήκα κι είπα ''μα, είμαι δημοσιογράφος κι εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα δουλεύουμε, ακόμη και στη βόλτα μας. Κοιτάξτε, να το περιοδικό, να ’μαι κι εγώ!''. Έγραφε Νάνσυ, το διαβατήριο Αναστασία… άσ' το», είπε καταλήγοντας.