Νάνα Μούσχουρη: Η συνάντηση με τον Νίκο Αλιάγα και η αποκάλυψη συνεργάτη της για το «έθιμο» που τηρεί με ευλάβεια - iefimerida.gr

Εικόνες από βραδινή έξοδο της Νάνας Μούσχουρη, παρέα με τον Νίκο Αλιάγα, δημοσίευσε στο Instagram στενός συνεργάτης της καταξιωμένης τραγουδίστριας.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Κουτράκης, η σπουδαία καλλιτέχνις και ο γνωστός παρουσιαστής συναντήθηκαν στα «Βλάχικα» της Βάρης, ένα μέρος το οποίο η Νάνα Μούσχουρη φροντίζει να επισκέπτεται κάθε φορά που βρίσκεται στην Αθήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία της Νάνας Μούσχουρη παρέα με τον Νίκο Αλιάγα, ενώ απαθανάτισε την τραγουδίστρια και με τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό της γνωστής ταβέρνας.

Νάνα Μούσχουρη: Τα στιγμιότυπα από την έξοδό της σε γνωστή ταβέρνα στα νότια προάστια

«Στα Βλάχικα της Βάρης με τη Νάνα και τον Νίκο. Η Νάνα Μούσχουρη στα 91 της παραμένει πιστή και σταθερή, κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα πηγαίνει πάντα στα Βλάχικα. Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει. Χθες στην παρέα ήταν και ο αγαπημένος της φίλος ο Νίκος Αλιάγας. Μιλήσαμε για το μέλλον, κάναμε σχέδια, μιλήσαμε και για το παρελθόν, ο Μάνος, ο Γκάτσος, ο Ξαρχάκος, ο Φασιανός, ο Quincy, o Dylan, o Leonard...

Ο Νίκος Αλιάγας και η Νάνα Μούσχουρη συναντήθηκαν στη Βάρη

Η Νάνα Μούσχουρη φωτογραφήθηκε μαζί με τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό της γνωστής ταβέρνας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλείσαμε το μαγαζί. Η Νάνα και ο Νίκος, πουλιά αποδημητικά, φεύγουν επιστρέφουν, μια ζωή στην ίδια διαδρομή. Αιώνες συμβαίνει αυτό με τους Έλληνες. Η πατρίδα τους όμως είναι μια Ελλάδα που έχουν στην καρδιά και στην ψυχή τους ως κάτι ιερό που το πρεσβεύουν με πάθος, σεβασμό και ανιδιοτέλεια. Όσοι ζουν εκτός συνόρων κάνουν ακριβώς το ίδιο, από τον παλιότερο μέχρι τον πιο νέο. Νυν και αεί», έγραψε ο Γιάννης Κουτράκης στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.