Μικροβιολόγος τοποθετείται για το αν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια στο σπίτι - iefimerida.gr

Το ζήτημα τού αν πρέπει οι επισκέπτες να βγάζουν τα παπούτσια τους όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι διχάζει εδώ και χρόνια.

Για κάποιους αποτελεί αυτονόητο κανόνα υγιεινής και καθαριότητας, ενώ για άλλους είναι μια περιττή ή ακόμα και αγενής απαίτηση.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Άλεξ Χέσλοπ, ειδικός τάσεων στο Flooring Superstore, τονίζει πως η συζήτηση είναι πιο «καυτή» από ποτέ.

«Οι αναζητήσεις στο TikTok για τον όρο ''no shoe household'' αυξήθηκαν κατά 39% τον τελευταίο μήνα», λέει.

Όπως επίσης αναφέρει, οι λόγοι διαφέρουν: πολιτισμικοί, γεωγραφικοί, προσωπικές συνήθειες ή απλοί κανόνες σπιτιού.

«Για κάποιους είναι θέμα σεβασμού και καθαριότητας, ενώ άλλοι νιώθουν πιο άνετα κρατώντας τα παπούτσια τους. Σε πρακτικό επίπεδο, το να βγάζεις τα παπούτσια σημαίνει λιγότερο συχνό καθάρισμα, άρα και μικρότερη φθορά στο πάτωμα», προσθέτει.

Από την πλευρά της, η Δρ Πρίμροουζ Φρίστοουν, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, δίνει μια διαφορετική προσέγγιση:



«Προσωπικά, θεωρώ πως είναι επιλογή του επισκέπτη. Γνωρίζω καλά τι μπορεί να μεταφέρουν τα παπούτσια, αλλά δεν ζητώ ποτέ από τους καλεσμένους μου να τα βγάλουν. Αντίθετα, φροντίζουμε να απολυμαίνουμε καθημερινά τις επιφάνειες και να καθαρίζουμε τα χαλιά με συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Τι φέρνουν τα παπούτσια μέσα στο σπίτι;

Η Φρίστοουν εξηγεί πως στα χαλιά μπορεί να βρεθούν τα πάντα: τροφικά υπολείμματα, σκόνη, ακάρεα, μικρόβια, μύκητες, ακόμη και ζωικά περιττώματα. Έρευνα μάλιστα έδειξε ότι το 96% των παπουτσιών φέρνει μαζί του κολοβακτηρίδια.

«Όλα αυτά παγιδεύονται μέσα στις ίνες του χαλιού και μπορεί να απελευθερώνονται στον αέρα όταν περπατάμε ή σκουπίζουμε», λέει η ίδια.

Ωστόσο, για τους περισσότερους δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.

«Πρόβλημα υπάρχει κυρίως για όσους έχουν άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα, γιατί η σκόνη και τα αλλεργιογόνα μπορεί να τους ενοχλήσουν», εξηγεί η Φρίστοουν.

Χρειάζεται να κρατάμε το σπίτι… αποστειρωμένο;

«Δεν γίνεται και δεν θα έπρεπε κιόλας», απαντά. Όπως λέει, λίγη επαφή με τα μικρόβια μπορεί να κάνει καλό, ειδικά στα παιδιά. Αυτό είναι που οι επιστήμονες αποκαλούν «υπόθεση της υγιεινής». Η υπερβολική καθαριότητα συνδέεται με περισσότερες αλλεργίες και άσθμα.

Τι γίνεται με τα δάπεδα και τη φθορά

Στα σκληρά δάπεδα, η βρωμιά καθαρίζεται πιο εύκολα. Τα χαλιά όμως είναι πιο «δύσκολα», αφού κρατούν μέσα τους σκόνη και ρύπους.

Ο Χέσλοπ επισημαίνει και κάτι ακόμη: τα παπούτσια δεν φέρνουν μόνο βρωμιά αλλά και σωματίδια όπως άμμο και χαλίκι.

«Λειτουργούν σαν γυαλόχαρτο. Θαμπώνουν ξύλινα πατώματα, λεκιάζουν χαλιά, χαράζουν πλακάκια. Ακόμα και τα τακούνια μπορούν να προκαλέσουν βαθουλώματα ή ρωγμές».

Και προειδοποιεί: «Η υγρασία και η λάσπη οδηγούν σε μούχλα και δύσκολους λεκέδες. Οπότε, όσο μικρό κι αν φαίνεται, το να αφήνουμε τα παπούτσια στην είσοδο είναι από τους πιο εύκολους τρόπους να κρατήσουμε το σπίτι καθαρό και το πάτωμά μας σε καλή κατάσταση».