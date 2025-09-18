 Πώς θα μείνουν τα λουλούδια σας φρέσκα στο βάζο -Tο κόλπο που συχνά παραλείπουμε - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Πώς θα μείνουν τα λουλούδια σας φρέσκα στο βάζο -Tο κόλπο που συχνά παραλείπουμε

Λουλούδια σε βάζο
Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπάρχει ένα μυστικό που μπορεί να προστατεύσει τα λουλούδια που βρίσκονται σε ένα βάζο και να παρατείνει την ζωή τους.

Τα λουλούδια όπου κι αν τοποθετηθούν γεμίζουν τον χώρο με φως, ενέργεια και ομορφιά. Είτε πρόκειται για μία γιορτή, είτε είναι ένα δώρο, η όμορφη αυτή κίνηση να διακοσμήσουμε το δωμάτιο με λουλούδια είναι πραγματικά ευχάριστη τόσο οπτικά όσο και ψυχικά. Όμως, σύντομα παρατηρούμε ότι τα πέταλα αρχίζον να πέφοτυν και τα κλωνάρια να λυγίζουν. Μέσα από μία απλή κίνηση βέβαια, μπορούμε να αποφύγουμε το τόσο σύντομο μαρασμό τους.

Δείτε στο Bovary.gr το κόλπο που κάνει τα λουλούδια στο βάζο να διαρκούν πιο πολύ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ λουλούδια βάζο μυστικό τρικ φυτά σπίτι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ