Πώς θα μείνουν τα λουλούδια σας φρέσκα στο βάζο -Tο κόλπο που συχνά παραλείπουμε - iefimerida.gr

Υπάρχει ένα μυστικό που μπορεί να προστατεύσει τα λουλούδια που βρίσκονται σε ένα βάζο και να παρατείνει την ζωή τους.

Τα λουλούδια όπου κι αν τοποθετηθούν γεμίζουν τον χώρο με φως, ενέργεια και ομορφιά. Είτε πρόκειται για μία γιορτή, είτε είναι ένα δώρο, η όμορφη αυτή κίνηση να διακοσμήσουμε το δωμάτιο με λουλούδια είναι πραγματικά ευχάριστη τόσο οπτικά όσο και ψυχικά. Όμως, σύντομα παρατηρούμε ότι τα πέταλα αρχίζον να πέφοτυν και τα κλωνάρια να λυγίζουν. Μέσα από μία απλή κίνηση βέβαια, μπορούμε να αποφύγουμε το τόσο σύντομο μαρασμό τους.

