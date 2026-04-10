Μυρτώ Αλικάκη και Πέτρος Λαγούτης: Οι δύο γιοι τους αποκαλύπτουν πώς βίωσαν το διαζύγιο των γονιών τους - iefimerida.gr

Η Μυρτώ Αλικάκη και ο Πέτρος Λαγούτης απέκτησαν δύο γιους από το γάμο τους που κράτησε οκτώ χρόνια, ζώντας έναν μεγάλο έρωτα που κατέληξε σε χωρισμό το 2011.

Τον Πέτρο Λαγούτη και τη Μυρτώ Αλικάκη τους ενώνουν πολλά χρόνια κοινής πορείας, αλλά κυρίως, τα δύο τους παιδιά. Υπήρξαν 10 χρόνια σε σχέση και 8 χρόνια παντρεμένοι, ενώ απέκτησαν δύο γιους, που σήμερα είναι 23 και 20 χρονών. Ο Δημήτρης Λαγούτης είναι ο μεγαλύτερος και ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα των γονιών του στην υποκριτική. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό Θέατρο και έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές, όπως «Ο Γιατρός» και το «Σόι Σου». Ο Γιώργος Λαγούτης είναι ο μικρότερος γιος, διατηρεί χαμηλότερο προφίλ και μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε σχέση με τον αδελφό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο παιδιά του γνωστού ζευγαριού μίλησαν στο περιοδικό ΟΚ πρώτη φορά για τους γονείς τους και αποκάλυψαν πώς διαχειρίστηκαν το χωρισμό τους, όταν εκείνοι ήταν 8 και 5 χρονών.

Ποιος μοιάζει σε ποιον

Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν πάρει από τους γονείς τους, ο Γιώργος δήλωσε ότι στο κομμάτι της εμφάνισης και το κινησιολογικό, σύμφωνα με όσα του λένε, έχει πάρει από τον πατέρα του. «Επίσης από τη μαμά μου έχω πάρει την υπομονή. Ο μπαμπάς είναι πιο βιαστικός, κάτι που δεν έχω. Είμαι πιο ψύχραιμος και εξετάζω καλύτερα μια κατάσταση όπως η μητέρα μου», πρόσθεσε ο μικρότερος γιος των δύο ηθοποιών.

Ο μεγαλύτερος Δημήτρης Λαγούτης είναι κι αυτός ηθοποιός

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης, παραδέχτηκε ότι από τη μητέρα του έχει πάρει τη λογική της και τον καθαρό τρόπο σκέψης της και από τον πατέρα του ότι υπεραναλύει τα πάντα και την όρεξη για συζήτηση με φιλοσοφική διάθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι αντιμετωπίσαμε το χωρισμό των γονιών μας

Στη συνέχεια ο Γιώργος και ο Δημήτρης αποκάλυψαν πώς αντιμετώπισαν το χωρισμό του πατέρα και της μητέρας τους. Ο 20χρονος Γιώργος, όπως είπε, ήταν μικρός και δεν θυμάται πολλά, αλλά του έχει μείνει η κουβέντα που τους έκαναν οι γονείς τους εκείνη την ημέρα. «Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης για το πώς ήμασταν πριν», είπε, «αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα και εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι ενώ αγαπιούνται πολύ, επιλέγουν να χωρίσουν για να προστατεύσουν τη σχέση τους». Για να προσθέσει: «Μπορεί να μου έλειψαν οι οικογενειακές στιγμές στην καθημερινότητά μου, αλλά στις γιορτές και στα γενέθλια ήμασταν πάντα όλοι μαζί».

Από την άλλη, ο Δημήτρης παραδέχτηκε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για ένα παιδί, αλλά το διαχειρίστηκαν πολύ ωραία οι γονείς τους.