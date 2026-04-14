Μυρμήγκια στο σπίτι και τον κήπο: Τι λειτουργεί πραγματικά, σύμφωνα με τους ειδικούς - iefimerida.gr

Με την άνοδο της θερμοκρασίας τα μυρμήγκια κάνουν την εμφάνισή τους σε αυλές και κουζίνες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αυξημένη ανοιξιάτικη δραστηριότητα των μυρμηγκιών πηγάζει από την έξοδό τους μετά τον χειμώνα για αναζήτηση τροφής. Αργότερα, με τη «γαμήλια πτήση», δημιουργούν νέες αποικίες, καθιστώντας την εμφάνισή τους αυτή την εποχή αναπόφευκτη.

Τα μυρμήγκια ωφελούν το οικοσύστημα ως καθαριστές, αλλά στον κήπο προστατεύουν τις μελίγκρες, επιδεινώνοντας τις ζημιές στα φυτά. Κόκκινα είδη μπορούν επίσης να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα, δημιουργώντας πρόβλημα σε σπίτια με μικρά παιδιά.

Λύσεις όπως κιμωλία ή καφές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές και αντιμετωποίζουν μόνο συμπτώματα. Η οριστική αντιμετώπιση απαιτεί πρόληψη και στόχευση της φωλιάς, με τη διακοπή ιχνών, τη χρήση νηματωδών ή την εφαρμογή βραστού νερού.

Βιολόγος συνιστά ψυχραιμία και εξηγεί ότι η παρουσία λίγων εντόμων στον κήπο είναι φυσιολογική, αρκεί να μην υπάρχει σοβαρή όχληση ή εισβολή μέσα στην οικία.

Οι ανοιξιάτικοι «εισβολείς» μπορούν να εξελιχθούν σε... πονοκέφαλο.

Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός τους στον πλανήτη ξεπερνά κατά πολύ τον ανθρώπινο, η συνύπαρξη μαζί τους μέσα στον προσωπικό μας χώρο μπορεί να γίνει ενοχλητική.

Ο βιολόγος και σύμβουλος στο Κέντρο Γνώσης και Συμβουλών για Παράσιτα, Aron Kuiper, εξηγεί γιατί παρατηρείται έξαρση αυτή την εποχή και προτείνει οικολογικούς τρόπους αντιμετώπισης.

Η «έξοδος» μετά τον χειμώνα

Η αυξημένη δραστηριότητα των μυρμηγκιών αυτή την περίοδο δεν είναι τυχαία.

«Τα μυρμήγκια έχουν ξεχειμωνιάσει υπογείως. Μετά από μια μεγάλη περίοδο αδράνειας, τώρα είναι η στιγμή να βγουν έξω και να αναζητήσουν τροφή», αναφέρει ο Kuiper. Αργότερα, προς το τέλος της άνοιξης, ακολουθεί η «γαμήλια πτήση», όπου νέα θηλυκά και αρσενικά δημιουργούν νέες αποικίες.



Ωφέλιμα, αλλά και επικίνδυνα

Παρά τη φήμη τους, τα μυρμήγκια είναι ωφέλιμα για το οικοσύστημα, καθώς λειτουργούν ως καθαριστές της φύσης, απομακρύνοντας νεκρά έντομα και σκουλήκια. Ωστόσο, η παρουσία τους στον κήπο μπορεί να υποκρύπτει κινδύνους για τα φυτά.

﻿Προστασία μελίγκρας: Τα μυρμήγκια «αρμέγουν» τις μελίγκρες για τη μελιτώδη ουσία που εκκρίνουν, προστατεύοντάς τις από θηρευτές και επιδεινώνοντας την προσβολή των φυτών.

Τσιμπήματα: Τα κόκκινα μυρμήγκια μπορούν να γίνουν επιθετικά, προκαλώντας επώδυνα τσιμπήματα, κάτι που αποτελεί πρόβλημα ειδικά σε σπίτια με μικρά παιδιά.

Οι μύθοι της «γιαγιάς» και η πραγματικότητα

Πολλοί καταφεύγουν σε λύσεις όπως η κιμωλία, τα χάλκινα νομίσματα ή το κατακάθι του καφέ. Ο Kuiper είναι ξεκάθαρος: «Αν λειτουργούσαν πραγματικά, θα τα χρησιμοποιούσαν και οι επαγγελματίες απεντομωτές. Είναι σαν να βάζεις κουβά κάτω από μια στέγη που στάζει. Δεν διορθώνεις το πρόβλημα, απλώς διαχειρίζεσαι το σύμπτωμα». Η κιμωλία, για παράδειγμα, αποτελεί μόνο προσωρινό εμπόδιο, που τα μυρμήγκια σύντομα θα παρακάμψουν.

Πώς θα απαλλαγείτε οριστικά

Η πραγματική λύση κρύβεται στην πρόληψη και τη στόχευση της φωλιάς!

Διακοπή των «ιχνών»: Τα μυρμήγκια αφήνουν οσμητικά ίχνη για να καθοδηγούν την αποικία στην τροφή. «Καθαρίστε καλά τις συσκευασίες τροφίμων, σφραγίστε τις και, κυρίως, καθαρίστε τη διαδρομή που ακολουθούν», συμβουλεύει ο ειδικός.

Νηματώδεις: Πρόκειται για μικροσκοπικούς οργανισμούς που διατίθενται στο εμπόριο και μολύνουν τη φωλιά με ένα βακτήριο θανατηφόρο για τα μυρμήγκια, αποτελώντας μια απόλυτα φυσική μέθοδο.

Βραστό νερό: Μια παραδοσιακή αλλά λειτουργική μέθοδος. Απαιτείται αργή ροή ώστε το νερό να εισχωρήσει βαθιά στη φωλιά και καθημερινή επανάληψη μέχρι να εξοντωθεί η βασίλισσα.

Η σημασία της συνύπαρξης

Κλείνοντας, ο Kuiper προτρέπει σε μια πιο ψύχραιμη στάση. «Οι άνθρωποι συχνά θέλουν τον απόλυτο έλεγχο στον κήπο τους, αλλά πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τη φύση. Όσο δεν υπάρχει σοβαρή όχληση ή εισβολή εντός της οικίας, η παρουσία μερικών εντόμων στον κήπο είναι απόλυτα φυσιολογική».

