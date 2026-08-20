Η Μυριέλλα Κουρεντή αποκαλύπτει τι την έκανε να στραφεί στον Θεό: Πέρασα μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μου - iefimerida.gr

Τους λόγους που την έκαναν να γυρίσει σελίδα στη ζωή της και να στραφεί στον Θεό εξήγησε η Μυριέλλα Κουρεντή.



Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok όπου εξομολογήθηκε ότι όλα ξεκίνησαν μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή της, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, πριν από τρία χρόνια.

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«Πέρασα μια πολύ σκοτεινή περίοδο της ζωής μου πριν από τρία χρόνια»

Η Μυριέλλα Κουρεντή ξεκίνησε να περιγράφει πώς συνέβησαν όλα: «Πριν από τρία και χρόνια, δεν ήμουν πολύ καλά. Γενικά, πέρασα μία πολύ σκοτεινή περίοδο της ζωής μου, που δεν ήμουν καλά ούτε σωματικά ούτε ψυχικά. Όταν άρχισα να ανακάμπτω σωματικά, μέσα σε εκείνη την περίοδο, έπεσε -καθόλου τυχαία θα έλεγα- στην αντίληψή μου ιντερνετικά ένα βιβλίο.

Για την ακρίβεια, μπήκα σε ένα σάιτ να παραγγείλω ένα βιβλίο και τυχαία (καθόλου) ήταν ένα άλλο βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται "Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας" του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα. Ξεκίνησα να διαβάζω αυτό το βιβλίο και με συνάρπασε τόσο πολύ το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πνευματικός και εξομολογούσε άλλους ανθρώπους και τους καθοδηγούσε και πνευματικά, είχε τόση χάρη από τον Θεό, ήταν τόσο υπέροχα και τρομερά απλοϊκά, αλλά τόσο υπέροχα αυτά που τους έλεγε, που γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη να αποκτήσω πνευματικό, κάτι που μέχρι τότε στη ζωή μου δεν είχα. Εκείνη την περίοδο άρχισα να προσεύχομαι», είπε αρχικά.





Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε –χωρίς να ξέρω γιατί– τη μεγαλύτερη οικειότητα την είχα με την Παναγιά, τη μανούλα μας. Οπότε αποφάσισα να βάλω στην προσευχή μου το αίτημά μου και της ζητούσα κάθε βράδυ, για έναν ολόκληρο μήνα, να μου στείλει έναν αληθινά πνευματικό άνθρωπο, όπως ο γέροντας αυτός, να πηγαίνω να εξομολογούμαι αλλά και να με καθοδηγεί πνευματικά, γιατί το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχω μεγάλη ανάγκη.

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Τι ζητούσε κάθε βράδυ από την Παναγία

Και πιστεύω ότι θα το έχω όλη μου τη ζωή πλέον, γιατί κατάλαβα ότι είναι πολλά που δεν πρέπει να αφήνουμε πάνω μας, αλλά πρέπει να τα εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού. Κι ένας αληθινά χαρισματικός γέροντας είναι τα χέρια του Θεού.

Οπότε προσευχόμουν έναν ολόκληρο μήνα και μια μέρα πηγαίνω σε μια φίλη μου, τη Μαρκέλλα και της εξομολογούμαι για πρώτη φορά –και μάλιστα της ζήτησα να μην με κοροϊδέψει επειδή είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια– ότι θέλω να βρω έναν πνευματικό, να πηγαίνω να εξομολογούμαι».

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς βρήκε τον πνευματικό της: «Και με το που της το λέω, μου λέει "Γιατί δεν πας στον δικό μου, που είναι δίπλα στο σπίτι σου;". Της λέω "Ορίστε;". Μου λέει "Ναι, τον λένε έτσι, είναι ιερομόναχος από το Άγιο Όρος, πνευματικός γέροντάς του ήταν ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που έχει αγιάσει, αλλά θα τον αγιοκατατάξει η Εκκλησία σύντομα". Πάω σπίτι μου και λέω στη μαμά μου "Μαμά, μαμά, βρήκα πνευματικό" και μου λέει: "Περίμενε, σου βρήκα εγώ". Και λέω: "Εμένα είναι δίπλα στο σπίτι". Και μου λέει "και εμένα είναι δίπλα στο σπίτι". Τη ρώτησα πώς τον λένε και μου είπε τον ίδιο. Της τον πρότεινε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που έχω να τον δω πολλά χρόνια και τον είδε η μητέρα μου στο σούπερ μάρκετ. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Η Μαρκέλλα με τον Γιώργο. Οπότε μου την έστειλε την απάντηση η Παναγιά και μάλιστα ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου».



Η πρώτη εξομολόγηση της Μυριέλλας Κουρεντή

Κλείνοντας, η Μυριέλλα Κουρεντή ανέφερε πως όταν πήγε να εξομολογηθεί για πρώτη φορά, έπαιρναν άλλοι τη σειρά της, ωστόσο εκείνη περίμενε με υπομονή. Βουρκωμένη, είπε: «Μπήκα να εξομολογηθώ στις 11 το βράδυ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη στιχομυθία που είχα με τον Γέροντά μου, που με ρώτησε πώς με λένε. Του είπα το όνομά μου και με ρώτησε πότε γιορτάζω. Του είπα ότι η γιαγιά μου το γιόρταζε τον 15Αύγουστο με την Παναγία, παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει Αγία Μυριέλλα. Με κοίταξε και μου είπε “Ωραία, καιρός να κάνουμε”. Εμένα. Να εννοεί εμένα, την πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή η ατάκα μού άλλαξε τη ζωή. Συνειδητοποίησα ότι η αγιοσύνη δεν είναι κάτι άπιαστο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου άρχισα να αποκτώ πρότυπα…».