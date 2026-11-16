Ο Μύλος των Ξωτικών ανοίγει στα Τρίκαλα: Τι θα δουν φέτος τα παιδιά στον κόσμο του «Μάγου του Οζ»



Ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα ανοίγει φέτος στις 20 Νοεμβρίου με κεντρικό θέμα «Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΖ», εμπνευσμένο από το κλασικό παραμύθι «Ο Μάγος του Οζ».

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Για 15η χρόνια, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας θα υποδέχεται μικρούς και μεγάλους λειτουργεί στο Πάρκο Ματσόπουλου από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 22:00, με δωρεάν είσοδο

Τι θα δουν φέτος τα παιδιά

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό θέμα τα «Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΖ», αντλώντας έμπνευση από τον μαγικό κόσμο του Μάγου του Οζ. Μέσα από μια παραμυθένια διαδρομή, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν κόσμο γεμάτο χρώματα, μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα , οι επισκέπτες ακολουθούν το Χρυσό Μονοπάτι προς τη Σμαραγδένια Πόλη συναντώντας αγαπημένους ήρωες:

• Σπίτι του Άη Βασίλη. Ο Άη Βασίλης υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο παραμυθένιο σκηνικό της Σμαραγδένιας Πόλης.

• Δενδρόσπιτο του Θαρραλέου Λιονταριού. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος περιπέτειας και παιχνιδιού εμπνευσμένος από τον ήρωα του παραμυθιού.

• Το Χρωματιστό Εργαστήρι του Οζ. Δημιουργικά εργαστήρια, ζωγραφική προσώπου (face painting) και δράσεις χειροτεχνίας για παιδιά.

• Κουζίνα της Κυρα-Βασίλενας & Ταχυδρομείο Ξωτικών. Κλασικά αγαπημένα σημεία του πάρκου, μαζί με εργαστήρι ξυλογλυπτικής και διαδραστικές εκπλήξεις.

• Θεατρική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ». Παιδική χριστουγεννιάτικη παράσταση στη σκηνή του πάρκου σε σκηνοθεσία Γωγώς Κατσιανάκου, πλαισιωμένη από συναυλίες και χορευτικά δρώμενα.

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Στον χώρο λειτουργούν το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της Ελλάδας, Fun Park, Χριστουγεννιάτικη και Γλυκιά Αγορά, καθώς και το Christmas Food Festival, με λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους.