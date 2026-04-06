«My forever»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Η Μαρία Σάκκαρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «my forever» και προσθέτοντας μια μπλε καρδιά emoji.

Η ανάρτηση, που απέσπασε χιλιάδες likes δείχνει τη στενή τους σχέση, μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η Μαρία Σάκκαρη είχε πει το «ναι» και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκει στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.