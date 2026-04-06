«My forever»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Η Μαρία Σάκκαρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «my forever» και προσθέτοντας μια μπλε καρδιά emoji.
Η ανάρτηση, που απέσπασε χιλιάδες likes δείχνει τη στενή τους σχέση, μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η Μαρία Σάκκαρη είχε πει το «ναι» και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκει στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο