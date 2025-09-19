Η απάντηση της Μπρουκς Νάντερ για το εάν βγαίνει ταυτόχρονα με τον Αλκαράθ και τον Σίνερ: «Οι άνδρες το κάνουν συνέχεια» - iefimerida.gr

Βγαίνει ή όχι ταυτόχρονα με τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ η Μπρουκς Νάντερ; Το μοντέλο έδωσε μία απάντηση που δεν θα περίμενε κανείς.



Το 28χρονο μοντέλο βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Watch What Happens Live με τον Άντι Κοέν, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και απάντησε στις φήμες όταν ένας θαυμαστής τη ρώτησε εάν ο Αλκαράθ και ο Σίνερ γνώριζαν ο «ένας για τον άλλον» κατά τη διάρκεια του US Open 2025, σε ένα Q&A της εκπομπής.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπρουκς Νάντερ στην εκπομπή του Άντι Κοέν

Ο παρουσιαστής τότε, Άντι Κοέν, διευκρίνισε την ερώτηση προς την Νάντερ, λέγοντας: «Ακούστηκαν φήμες ότι έβγαινες και με τους δύο ταυτόχρονα». «Σωστά, σωστά» απάντησε εκείνη. «Θα έλεγα μόνο ότι μία κυρία ποτέ δεν αποκαλύπτει ποιον φιλάει, πόσο μάλλον δύο φορές. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο».



Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ στον τελικό του US Open 2025

Η αδερφή της, Γκρέις Αν Νάντερ, παρενέβη τότε, λέγοντας: «Ειδικά όχι στον άλλον της σύντροφο» με την Μπρουκς να δείχνει σοκαρισμένη και να ξεσπά σε γέλια. Το μοντέλο, μόλις συνήλθε, είπε ότι «ξέχασε την ερώτηση», με τον παρουσιαστή να της υπενθυμίζει ότι ο θαυμαστής είχε ρωτήσει αν «οι τύποι γνώριζαν ότι έβγαινες και με τους δύο». Και πρόσθεσε: «Ή μάλλον καλύτερα, ήσουν και με τους δύο ζευγάρι; Ισχύει αυτό;».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση της Μπρουκς Νάντερ στις φήμες- Είναι ή όχι ζευγάρι με Αλκαράθ και Σίνερ;

«Νομίζω ότι ο όρος ‘βγαίνω’ είναι πολύ χαλαρός στις μέρες μας» απάντησε η Μπρουκς Νάντερ. «Ξέρεις… δεν ξέρω. Παρεμπιπτόντως, το μόνο που θα πω είναι ότι οι άντρες το κάνουν συνέχεια. Γιατί να μην μπορώ κι εγώ;».



«Μα ναι!» απάντησε ενθουσιασμένος ο Άντι Κοέν, πριν της κάνει high five και σηκωθεί όρθιος για να την χειροκροτήσει.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, η αδερφή της Μπρους Νάντερ ήταν αυτή που επιβεβαίωσε πως το μοντέλο έβγαινε με τον Ισπανό τενίστα Κάρλος Αλκαράθ. «Οι φήμες είναι αληθινές» είπε τότε. «Το να βγαίνεις με κάποιον είναι ένας πολύ ασαφής όρος. Αλλά ξέρω ότι είναι ο σύντροφός της αυτή τη στιγμή».



Όσο για τις φήμες που την ήθελα ζευγάρι με τον Ιταλό τενίστα Γιανίκ Σίνερ, η ίδια η Μπρουκς Νάντερ είχε αναφερθεί σε αυτές, στην εκπομπή του Τζίμι Κίμμελ, λέγοντας ότι «βρισκόταν υπό όρκο».