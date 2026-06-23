Ο Μπρούκλιν θέλει να σβήσει ό,τι θυμίζει… Μπέκαμ -Τον ενόχλησαν οι οικογενειακές φωτογραφίες για τη Γιορτή του Πατέρα - iefimerida.gr

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η πολύκροτη κρίση στην οικογένεια Μπέκαμ, με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας, Μπρούκλιν να βαθαίνει το χάσμα με τους γονείς του.

Ο 27χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις πρόσφατες δημόσιες κινήσεις των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, ο Μπρούκλιν φέρεται να είναι «απολύτως έξαλλος» μετά την απόφαση των γονιών του να συμπεριλάβουν φωτογραφίες του στις αναρτήσεις τους για τον εορτασμό της Γιορτής του Πατέρα.

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Ο Μπρούκλιν δεν θέλει να τον ταγκάρουν οι Μπέκαμ

Όπως αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον του, ο ίδιος είχε ζητήσει ρητά στο παρελθόν από το ζεύγος Μπέκαμ να μην τον ταγκάρουν και να μην αναδημοσιεύουν στιγμιότυπα στα οποία απεικονίζεται.

«Τους έχει ζητήσει επανειλημμένα να τον αφήσουν ήσυχο, κι εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως ο 27χρονος θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο αναζωπυρώνεται άσκοπα η μεταξύ τους ένταση, την ώρα που ο ίδιος επιθυμεί να πέσουν οι τόνοι.

Η αφορμή δόθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου, όταν η Βικτόρια Μπέκαμ κοινοποίησε μια παλαιότερη οικογενειακή φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά τους -Μπρούκλιν, Ρόμεο, Κρουζ και Χάρπερ- στο πλευρό του πατέρα τους, συνοδευόμενη από ένα τρυφερό μήνυμα:

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«Ντέιβιντ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερό σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας [...]. Χρόνια πολλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου, αναρτώντας μια ασπρόμαυρη αναδρομική φωτογραφία με τα παιδιά του σε μικρή ηλικία, καθώς και ξεχωριστά στιγμιότυπα με το καθένα, εξαίροντας τον ρόλο του πατέρα ως τον «πιο σημαντικό» της ζωής του.

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Το βάθος της κρίσης και η αποτυχημένη προσέγγιση

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε ένα σίριαλ που απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και μήνες. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι ρίζες της ψυχρότητας εντοπίζονται στις τεταμένες σχέσεις της Βικτόρια Μπέκαμ με τη σύζυγο του Μπρούκλιν, Νίκολα Πελτζ, οι οποίες φαίνεται πως ξεκίνησαν ήδη από την περίοδο του γάμου του ζευγαριού.

Η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε μια ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Η μικρότερη αδελφή του Μπρούκλιν, Χάρπερ, επιχείρησε να έρθει σε επαφή μαζί του στο Λος Άντζελες, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο δεν απέδωσε καρπούς, αλλά προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

