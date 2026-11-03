Μπριζίτ Μπαρντό: «Με κατέστρεφες μέρα με τη μέρα επί 30 χρόνια» -Η αποκαλυπτική επιστολή στον τελευταίο σύζυγό της, η διαμάχη για την κληρονομιά - iefimerida.gr

Μια αποκαλυπτική χειρόγραφη επιστολή της Μπριζίτ Μπαρντό προς τον τελευταίο σύζυγό της, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, έρχεται να ρίξει νέο φως στη δύσκολη περίοδο που φέρεται να βίωνε η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε επιστολή της, η Μπριζίτ Μπαρντό εκφράζει την απόγνωσή της για τη σχέση με τον σύζυγό της, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, κατηγορώντας τον ότι την κατέστρεφε επί 30 χρόνια και της στερούσε την τρυφερότητα που χρειαζόταν.

Μετά τον θάνατό της, ο ντ' Ορμάλ αποκλείστηκε από τη διαθήκη και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία τους στο Σεν Τροπέ, εκφράζοντας δημοσίως την οργή και τη θλίψη του για την εξέλιξη αυτή μετά από 35 χρόνια.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με τη δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της ηθοποιού, ενώ δημοσιεύματα συνδέουν την ένταση με το πολιτικό παρελθόν του συζύγου της ως συμβούλου του ακροδεξιού Ζαν-Μαρί Λεπέν, που προκαλούσε τριβές στο ίδρυμά της.

Η περιουσία της περιέρχεται στο ίδρυμά της για τα ζώα και στον γιο της, Νικολά Σαριέ. Το ίδρυμα απαντά ότι η αποχώρηση του ντ' Ορμάλ από την οικία La Madrague αποτελεί νομική υποχρέωση.

Στην επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε από τη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιβεβαιώθηκε από στενά οικογενειακά πρόσωπα, η Μπαρντό εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της από τη συζυγική της σχέση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Με κατέστρεφες υπομονετικά, μέρα με τη μέρα, επί 30 χρόνια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γράμμα φέρει ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2022 και αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της έντονης αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει γύρω από τη διαθήκη της ηθοποιού, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την περιουσία της στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων και στον μοναχογιό της.

Η επιστολή που αποκαλύπτει την απογοήτευσή της

Η επιστολή ξεκινά με τη φράση «Μπερνάρ, είναι μια αποτυχία», και στη συνέχεια η Μπριζίτ Μπαρντό περιγράφει την ανάγκη της για συντροφικότητα, αγάπη και ουσιαστική παρουσία στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Όπως γράφει, είχε βαθιά ανάγκη από έναν σύντροφο που θα της προσέφερε αγάπη, θα τη συνόδευε στην τελευταία διαδρομή της ζωής της και θα ήθελε απλώς να καθίσει μαζί της για έναν καφέ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρεται, μάλιστα, στην επιθυμία της να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που θα την πήγαινε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, θα τη βοηθούσε να καθαρίσει το μυαλό της και θα χαμογελούσε πραγματικά, νιώθοντας ευτυχισμένος με τη ζωή που εκείνη του προσέφερε.

Στη συνέχεια, όμως, ο τόνος της επιστολής γίνεται ιδιαίτερα σκληρός.

«Σήμερα έχω φτάσει στο απόλυτο όριο της απόγνωσής μου. Εδώ και 30 χρόνια με κατέστρεφες υπομονετικά, μέρα με τη μέρα», αναφέρει, ενώ προσθέτει ότι είχε απεγνωσμένη ανάγκη από έναν ώμο για να στηριχθεί, υποστήριξη, τρυφερότητα και ανθρώπινη παρουσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πράγματα που απλώς δεν είσαι ικανός να μου προσφέρεις. Ματ!», καταλήγει.

Από την κοινή ζωή στο Σεν Τροπέ, στην απομάκρυνση από την έπαυλη

Ο 85χρονος Μπερνάρ ντ' Ορμάλ έζησε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες μαζί με την Μπριζίτ Μπαρντό στην πολυτελή κατοικία της στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία. Ωστόσο, μετά τον θάνατό της, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, καθώς δεν περιλαμβάνεται στους βασικούς κληρονόμους της περιουσίας της και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία La Madrague.

Σε δηλώσεις του, είχε εκφράσει την οργή και τη θλίψη του για την αποχώρησή του από το σπίτι όπου έζησε επί 35 χρόνια. «Έχω ζήσει εκεί 35 χρόνια και τώρα με διώχνουν. Μπορείτε να το πιστέψετε;», είχε δηλώσει.

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό του από τη διαθήκη, είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος είχε πει στην Μπαρντό πως δεν επιθυμούσε να κληρονομήσει τίποτα από εκείνη, ούτε να δεχθεί δώρα, ώστε να μην υπάρξουν υπόνοιες ότι εκμεταλλεύτηκε τη σχέση τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απομάκρυνσή του από τη θέση του προέδρου του ιδρύματος Brigitte Bardot Foundation, το οποίο είχε δημιουργήσει η ηθοποιός για την προστασία των ζώων.

Η δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων και η διαμάχη με το ίδρυμα

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά τη δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τελευταίου συζύγου της.

Στα αντικείμενα που διατέθηκαν προς πώληση περιλαμβάνονταν χαρακτηριστικά ψάθινα καπέλα της ηθοποιού, μπερέδες, μια μαύρη τουτού, είδη προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα, αλλά και κλασικά παπούτσια μπαλέτου Repetto. Τα αντικείμενα βρίσκονταν τόσο στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, όσο και στη διάσημη κατοικία της La Madrague, την οποία είχε αγοράσει το 1958, μετά την επιτυχία της ταινίας «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα».

Η ένταση με το ίδρυμα φαίνεται να έχει και άλλες διαστάσεις, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το πολιτικό παρελθόν του ντ' Ορμάλ, ο οποίος είχε εργαστεί ως σύμβουλος του Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιδρυτή του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία, είχε δημιουργήσει αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του οργανισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι κληρονομούν την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό προορίζεται να περιέλθει στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων και στον μοναχογιό της, Νικολά Σαριέ, ο οποίος σήμερα είναι 66 ετών.

Η δικηγόρος του ντ' Ορμάλ, Ορελί-Καρολίν Βιεγκ, είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο πελάτης της. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι 85 ετών, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος», είχε δηλώσει, υποστηρίζοντας ότι το ίδρυμα του φέρθηκε με απαράδεκτο τρόπο. Η ίδια αναρωτήθηκε γιατί υπάρχει τόση επιθετικότητα απέναντι σε έναν άνθρωπο που μοιράστηκε 33 χρόνια από τη ζωή του με την Μπριζίτ Μπαρντό, κάνοντας λόγο για μια σχέση αγάπης που διήρκεσε περισσότερο από τρεις δεκαετίες.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιδρύματος απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι ο ντ' Ορμάλ είχε την απαραίτητη υποστήριξη τόσο κατά τον θάνατο της ηθοποιού όσο και τους μήνες που ακολούθησαν.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κατοικία La Madrague δεν αποτελούσε πλέον προσωπική ιδιοκτησία της Μπαρντό, καθώς εκείνη την είχε παραχωρήσει στο ίδρυμά της το 1992. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, η αποχώρησή του από το ακίνητο αποτελεί νομική υποχρέωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του γαλλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε 45 ταινίες, ηχογράφησε περίπου 70 τραγούδια και αποσύρθηκε από τη δημόσια καλλιτεχνική ζωή το 1973, αφιερώνοντας έκτοτε μεγάλο μέρος της δράσης της στην προστασία των ζώων.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ από το 1952 έως το 1957, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ από το 1959 έως το 1962, τον Γερμανό επιχειρηματία Γκούντερ Ζακς από το 1966 έως το 1969 και, τέλος, τον Μπερνάρ ντ' Ορμάλ.

Με τον Ζακ Σαριέ απέκτησε τον μοναδικό της γιο, Νικολά.

Η σχέση της με τον ντ' Ορμάλ ξεκίνησε μέσω του Εθνικού Μετώπου, ενώ η ίδια είχε προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις για τις ακροδεξιές πολιτικές της τοποθετήσεις. Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε καταδικαστεί έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους, κυρίως εξαιτίας δηλώσεών της για μετανάστες και μουσουλμάνους.