Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης -«Συνειδητοποιεί ότι έφτασε στον πάτο» - iefimerida.gr

Σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η «αιώνια έφηβη» ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears), όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ.



Η Σπίαρς έκανε εισαγωγή στο κέντρο οικειοθελώς, αφού «συνειδητοποίησε ότι έφτασε στον πάτο» δήλωσαν στην ιστοσελίδα άτομα κοντά στη διάσημη τραγουδίστρια.

Την απόφαση αυτή στηρίζουν απόλυτα και οι δύο γιοι της τραγουδίστριας, ο 20χρονος Σον Πρέστον και ο19χρονος Τζέιντεν Τζέιμς, τα παιδιά που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Η 44χρονη σταρ έχει προβλήματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ εδώ και χρόνια ενώ πολύ συχνά εκφράζονται ανησυχίες για την ψυχική της υγεία, καθώς οι αναρτήσεις στενοχωρούν και προβληματίζουν τους θαυμαστές της.

Μπήκε για απεξάρτηση μετά την σύλληψή της τον Μάρτιο

Στις 4 Μαρτίου συνελήφθη στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και ετέθη υπό κράτηση. Αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να μπει για απεξάρτηση.

«Ένας από τους λόγους που πήγε τώρα σε κέντρο αποτοξίνωσης είναι η εκκρεμής υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.Ξέρει ότι αυτό θα φανεί καλό μπροστά στον δικαστή, ένδειξη ότι το παίρνει στα σοβαρά» δήλωσε πηγή στο ΤΜΖ.

Στο παρελθόν, η σταρ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης αρκετές φορές, αλλά έφευγε με εγγύηση, μετά από λίγες μέρες.

Η τοποθεσία και το όνομα του κέντρου στο οποίο βρίσκεται αυτή τη φορά δεν αποκαλύπτονται.



Συνήθως, τα πρόγραμματα απεξάρτησης έχουν διάρκεια 30 ημέρες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα μπορούσε να μείνει περισσότερο για μια «πιο ουσιαστική ανάρρωση».