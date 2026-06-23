Μπρένταν Φρέιζερ: Από το «The Whale» στη «Μούμια 4» -Η μεταμόρφωση στα 57 του χρόνια - iefimerida.gr

Λίγοι ηθοποιοί έχουν μεταμορφωθεί τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια όσο ο Μπρένταν Φρέιζερ.



Μετά την κατάκτηση του Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «The Whale», όπου υποδύθηκε έναν υπερβολικά παχύσαρκο άνδρα, ο 57χρονος ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο που τον καθιέρωσε διεθνώς, εκείνον του Ρικ Ο’Κόνελ, στο «Η Μούμια 4», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.



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Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα τον δείχνουν να προπονείται εντατικά με βάρη, και να απέχει σημαντικά από την εμφάνιση που απαιτούσε ο ρόλος του στο «The Whale».

Ο Μπρένταν Φρέιζερ στο The Whale

Ο ίδιος κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «The Tonight Show» του Τζίμι Φάλον είχε επιβεβαιώσει την επιστροφή του στο «The Mummy» και με χιουμοριστική διάθεση, ο Φρέιζερ ανέφερε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναφέρει σε φόρμα το «57 ετών σώμα» του.

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Η πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς, σε αντίθεση με το 1999 όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία της σειράς και βρισκόταν σε άριστη φυσική κατάσταση, σήμερα για να προετοιμαστεί για τον ρόλο του πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την ηλικία του όσο και τις πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί.

Τι πρόγραμμα γυμναστικής ακολουθεί ο Μπρένταν Φρέιζερ

Υπενθυμίζεται ότι στις ταινίες «Η Μούμια» ο Φρέιζερ έπρεπε να συμμετέχει σε σκηνές μάχης, καταδιώξεων, να ιππεύει και να κάνει απαιτητικά ακροβατικά. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι οι συγκεκριμένες παραγωγές άφησαν σημαντικά προβλήματα στο σώμα του με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επεμβάσεις. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή προετοιμασία του επικεντρώνεται όχι μόνο στην αύξηση της μυϊκής δύναμης, αλλά και στη βελτίωση της κινητικότητας, της αντοχής και στην προστασία των αρθρώσεων και της μέσης.

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Παρότι ο Φρέιζερ δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες του προγράμματός του, ειδικοί εκτιμούν ότι βασίζεται σε λειτουργική προπόνηση, πολυαρθρικές ασκήσεις και καρδιοαναπνευστική άσκηση που είναι απαραίτητη για τα πολύωρα γυρίσματα. Ασκήσεις όπως τα squats, οι άρσεις θανάτου, οι κωπηλατικές, οι έλξεις και οι πιέσεις με αλτήρες βοηθούν στην ενίσχυση της δύναμης και της αντοχής.



Παράλληλα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρόγραμμα του ηθοποιού δίνει και μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση, μέσω διατάσεων, ασκήσεων κινητικότητας και τεχνικών πρόληψης τραυματισμών. Τέλος, μία ισορροπημένη διατροφή αποτελεί σίγουρα βασικό στοιχείο στη συνολική προετοιμασία του ηθοποιού.