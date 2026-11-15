Μπραντ Πιτ: Έφτασε στα όριά του στα γυρίσματα του «Heart of the Beast» -«Ήταν σχεδόν συνεχώς υποθερμικός»

Ο Μπραντ Πιτ δοκιμάστηκε στα άκρα στα γυρίσματα του «Heart of the Beast», με τον σκηνοθέτη της ταινίας να λέει ότι ήταν σχεδόν συνεχώς υποθερμικός.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στα σωματικά του όρια κατά τα γυρίσματα, καθώς ήταν σχεδόν συνεχώς υποθερμικός λόγω της βροχής και του παγωμένου νερού. Παρά την παγωνιά, επέλεγε να παραμένει στο πλατό αντί να επιστρέφει στο τρέιλερ του.

Ο χαρακτήρας του, Τζέιμς Μπέλμοντ, συντρίβεται με το αεροπλάνο του στην Αλάσκα και καλείται να επιβιώσει με τον σκύλο του. Παράλληλα, έρχεται αντιμέτωπος με τα ψυχικά τραύματα από τη στρατιωτική του θητεία μέσα από αναδρομές στο παρελθόν.

Στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, ο Πιτ έχει ως μοναδικό συμπρωταγωνιστή τον σκύλο Uber. Ο ηθοποιός ανέλαβε και χρέη εκπαιδευτή, διακόπτοντας συχνά έντονες σκηνές για να καθοδηγήσει το ζώο και να επιστρέψει αμέσως στον ρόλο του.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε απομονωμένες περιοχές της Νέας Ζηλανδίας, προσβάσιμες μόνο με ελικόπτερο. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία του Μπραντ Πιτ προς το συνεργείο την τελευταία ημέρα, προκαλώντας δάκρυα σε πολλούς.

Ο 61χρονος σταρ πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ επιβίωσης του Ντέιβιντ Άγιερ, υποδυόμενος τον Τζέιμς Μπέλμοντ, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων που βρίσκεται εγκλωβισμένος στην άγρια φύση μαζί με τον απόστρατο στρατιωτικό σκύλο του, Όντιν.

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Τα γυρίσματα του «Heart of the Beast»﻿ αποδείχθηκαν πολύ πιο απαιτητικά από όσο είχαν αρχικά υπολογίσει τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο πρωταγωνιστής, με τον Μπραντ Πιτ να περνά πολλές ώρες βρεγμένος, παγωμένος και εκτεθειμένος σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζέιμς Μπέλμοντ, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων που βρίσκεται εγκλωβισμένος στην άγρια φύση μαζί με τον σκύλο του, Όντιν / Φωτογραφία: Heart of the Beast﻿ / Facebook

«Πιθανότατα ήταν υποθερμικός σχεδόν όλη την ώρα»

Ο Άγιερ αποκάλυψε μιλώντας στο Polygon, ότι ο Πιτ έφτασε στα σωματικά του όρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα οποία περιλάμβαναν βροχή, παγωμένο νερό από παγετώνες, απομονωμένες ορεινές περιοχές και δύσκολες σκηνές μέσα στο νερό.

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«Νομίζω ότι πιθανότατα ήταν υποθερμικός σχεδόν σε όλη τη διάρκεια», είπε ο σκηνοθέτης, περιγράφοντας τον ηθοποιό να κάθεται στο πλατό παγωμένος και να τρέμει.

Όπως ανέφερε, του πρότεινε να επιστρέψει στο τρέιλερ για να ζεσταθεί, όμως ο Πιτ προτίμησε να παραμείνει στο πλατό, καθώς διαφορετικά θα έπρεπε στη συνέχεια να ξαναμπεί στις ίδιες παγωμένες συνθήκες.

«Είναι μια ταινία για την αντοχή, αλλά ο ίδιος επέδειξε τεράστια αντοχή και στη διαδικασία των γυρισμάτων», σημείωσε ο Άγιερ.

Οι θερμοκρασίες δεν ήταν απαραίτητα κάτω από το μηδέν, ωστόσο ο συνδυασμός της συνεχούς βροχής, του παγωμένου νερού και της παρατεταμένης έκθεσης έκανε τις συνθήκες εξαιρετικά σκληρές.

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«Δεν είχαμε καταλάβει πόσο δύσκολο θα ήταν»

Ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ότι ούτε εκείνος ούτε ο Πιτ είχαν συνειδητοποιήσει εξαρχής το μέγεθος της πρόκλησης που αναλάμβαναν.

Όπως είπε, το πρότζεκτ φαινόταν σχετικά απλό στα χαρτιά: ένας άνδρας, ένας σκύλος, ένα δάσος, ένα βουνό και ένα αεροπλάνο.

Στην πράξη, όμως, η παραγωγή αποδείχθηκε «εξαιρετικά απαιτητική», τόσο σε σωματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Ο Άγιερ περιέγραψε τους συντελεστές ως διαρκώς βρεγμένους, κουρασμένους και παγωμένους, ενώ ο ίδιος βρισκόταν συχνά πίσω από την κάμερα σε πολύ μικρή απόσταση από τον Πιτ.

Η δυσκολία των γυρισμάτων έγινε μάλιστα ένα είδος εσωτερικού αστείου ανάμεσα στους δύο, οι οποίοι κοιτάζονταν στο τέλος της ημέρας και επαναλάμβαναν ειρωνικά: «Έχουμε έναν σκύλο, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;».

Ο Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας «Heart of the Beast» / Φωτογραφία: Heart of the Beast﻿ / Facebook

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Ένας πρώην στρατιωτικός αντιμέτωπος με τη φύση και το παρελθόν του

Στο «Heart of the Beast»﻿, ο Τζέιμς Μπέλμοντ ξεκινά για ένα ταξίδι κάμπινγκ στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με τον Όντιν, με την προσδοκία μιας ήρεμης απόδρασης.

Τα σχέδιά τους, όμως, ανατρέπονται όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο τους συντρίβεται σε παγωμένα νερά.

Από εκεί και πέρα, άνθρωπος και σκύλος καλούνται να επιβιώσουν απέναντι στις ακραίες συνθήκες της φύσης, ενώ ταυτόχρονα ο Μπέλμοντ έρχεται αντιμέτωπος με τα τραύματα που κουβαλά από τη στρατιωτική του θητεία.

Μέσα από αναδρομές, το κοινό βλέπει στοιχεία από τις τραυματικές εμπειρίες του χαρακτήρα στον στρατό, ενώ το ταξίδι λειτουργεί και ως ένας τρόπος να τιμήσει φίλους και συναδέλφους στρατιώτες που δεν επέστρεψαν από τις αποστολές τους.

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Ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ, μιλώντας στο Entertainment Weekly, περιγράφει τον Τζέιμς ως μια «βασανισμένη ψυχή», έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ηρεμήσει το μυαλό του και να ανοίξει την καρδιά του.

Για τον χαρακτήρα, η φύση λειτουργεί σαν βάλσαμο, ενώ ο Όντιν είναι, όπως λέει ο ηθοποιός, η μεγαλύτερη αγάπη και ο σημαντικότερος φίλος που του έχει απομείνει.

Ο σκύλος ήταν ο βασικός συμπρωταγωνιστής του

Για περίπου το 95% της ταινίας, ο Μπραντ Πιτ έχει απέναντί του ως συμπρωταγωνιστή μόνο τον σκύλο που υποδύεται τον Όντιν και του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Uber.

Ο Ντέιβιντ Άγιερ αποκάλυψε στο Entertainment Weekly, ότι ο σκύλος βρισκόταν πρώτος στο ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων, ενώ ο Πιτ αντιμετώπιζε τον εαυτό του σχεδόν ως δεύτερο ρόλο δίπλα του.

Ο ηθοποιός χρειάστηκε παράλληλα να μάθει να λειτουργεί και ως εκπαιδευτής, ώστε να μπορεί να καθοδηγεί τον Uber κατά τη διάρκεια των σκηνών.

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Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στον χαρακτήρα του ακόμη και όταν ο τετράποδος συμπρωταγωνιστής του αποφάσιζε ξαφνικά να απομακρυνθεί, να κοιτάξει αλλού ή ακόμη και να κυνηγήσει κάποια μέλισσα.

Ο Μπραντ Πιτ σε σκηνή της ταινίας με τον τετράποδο συμπρωταγωνιστή του, Uber / Φωτογραφία: Heart of the Beast﻿ / Facebook

Ο Μπραντ Πιτ παραδέχθηκε στην ίδια συνέντευξη ότι η εμπειρία ήταν απαιτητική, καθώς οι σκύλοι «απλώς είναι σκύλοι» και δεν γνωρίζουν φυσικά πότε πρέπει να ακολουθήσουν το «σενάριο».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ηθοποιός βρισκόταν στη μέση μιας έντονα συναισθηματικής σκηνής και αναγκαζόταν να διακόψει για να καλέσει τον Uber με κάποια λιχουδιά, πριν επιστρέψει αμέσως στο συναίσθημα του ρόλου.

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«Άνοιξε τον εαυτό του με τρόπο που δεν είχαμε ξαναδεί»

Για τον Άγιερ, το «Heart of the Beast»﻿ έδωσε στον Πιτ την ευκαιρία να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του υποκριτικού του εύρους.

Παρότι ο ηθοποιός έχει υποδυθεί πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες σε ταινίες, όπως Seven, Inglourious Basterds, Fight Club και Once Upon a Time in Hollywood, στη νέα ταινία καλείται ουσιαστικά να κρατήσει μόνος του το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης.

Με εξαίρεση μια σύντομη παρουσία του Τζ. Κ. Σίμονς, ο Πιτ είναι ο μοναδικός ανθρώπινος πρωταγωνιστής.

Ο Άγιερ χαρακτήρισε, μιλώντας στο Entertainment Weekly, «πραγματικά θαρραλέα» την απόφαση του ηθοποιού να αναλάβει έναν τόσο εκτεθειμένο ρόλο, σημειώνοντας ότι ήταν πρόθυμος να ανοιχτεί συναισθηματικά με έναν τρόπο που, κατά την άποψή του, το κοινό δεν έχει ξαναδεί.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στο «Fury»﻿, ανέφερε ακόμη ότι ο σταρ είναι γνωστός στο πλατό για το χιούμορ, τις φάρσες και την ανάλαφρη διάθεσή του, όμως αυτή τη φορά είδε μια εντελώς διαφορετική πλευρά του όταν έμπαινε στον ρόλο του Τζέιμς.

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Η ταινία είναι μια ιστορία επιβίωσης στην άγρια φύση / Φωτογραφία: Heart of the Beast﻿ / Facebook

Η Νέα Ζηλανδία έγινε Αλάσκα

Παρότι η ιστορία διαδραματίζεται στην Αλάσκα, μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας και ειδικότερα σε περιοχές των Νότιων Άλπεων.

Η παραγωγή έφτασε σε εξαιρετικά απομακρυσμένες τοποθεσίες, σε ορισμένες από τις οποίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν κινηματογραφικά γυρίσματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η πρόσβαση ήταν δυνατή μόνο με ελικόπτερο, καθώς δεν υπήρχαν δρόμοι ή άλλος τρόπος μεταφοράς ανθρώπων και εξοπλισμού.

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Για ορισμένες περιοχές απαιτήθηκε επίσης άδεια από πρεσβύτερους των Μαορί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Άγιερ, επέτρεψαν στην παραγωγή να κινηματογραφήσει σε μέρη σχεδόν αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η αφίσα της ταινίας

Ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι το ίδιο το τοπίο εξελίχθηκε σε έναν ακόμη «χαρακτήρα» της ταινίας.

Ο Πιτ εξήγησε ότι η παραγωγή συνέχιζε τα γυρίσματα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είτε έβρεχε είτε είχε καλό καιρό.

Ο ίδιος, πάντως, αισθανόταν εξοικειωμένος με την ύπαιθρο, καθώς μεγάλωσε στα Όζαρκς και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας σε δάση, λίμνες και σπηλιές.

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Περιέγραψε τα τοπία της Νέας Ζηλανδίας ως από τα ομορφότερα που έχει δει, κάνοντας λόγο για βαθιά δάση, βρύα, εντυπωσιακά δέντρα, βραχώδεις σχηματισμούς, ποτάμια και παγετώνες.

Η συγκινητική τελευταία ημέρα των γυρισμάτων

Ο Άγιερ περιέγραψε τη δημιουργία της ταινίας ως μια ξεχωριστή εμπειρία για ολόκληρο το συνεργείο, τονίζοντας ότι όλοι μοιράστηκαν τις δυσκολίες και την αίσθηση πως εργάζονταν πάνω σε κάτι ιδιαίτερο.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η τελευταία ημέρα.

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Μετά το τελευταίο πλάνο, όλο το συνεργείο συγκεντρώθηκε και ο Μπραντ Πιτ μίλησε στους ανθρώπους της παραγωγής. Ο Άγιερ θυμάται ότι είδε αρκετούς να δακρύζουν.

Για τον σκηνοθέτη, ήταν μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στο τέλος μιας παραγωγής που δοκίμασε στα όριά τους τόσο τον ίδιο όσο και τον πρωταγωνιστή του.