Μπραντ Πιτ: Η νεανική του εμφάνιση με μακριά ξανθά μαλλιά εντυπωσιάζει τους θαυμαστές - «Γιατί μοιάζει 20 χρονών;» - iefimerida.gr

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ανανεωμένη εμφάνιση, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, που δυσκολεύονται να πιστέψουν την ηλικία του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η δημοσίευση του τρέιλερ προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για τη νεανική εμφάνιση του ηθοποιού και να σχολιάζουν χιουμοριστικά το πόσο νεότερος δείχνει από την ηλικία του.

Η νέα ταινία, με τίτλο «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», αποτελεί συνέχεια του «Κάποτε… στο Χόλιγουντ». Το σενάριο υπογράφει ο Κουέντιν Ταραντίνο, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

Η ιστορία τοποθετείται το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Ο Κλιφ Μπουθ εργάζεται πλέον ως άνθρωπος που λύνει υποθέσεις για ισχυρά πρόσωπα του Χόλιγουντ, χρησιμοποιώντας ακόμη και παράνομες μεθόδους.

Στην ταινία συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών, όπως η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και ο Σκοτ Κάαν. Η πρεμιέρα θα γίνει σε κινηματογράφους IMAX στις 25 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η κυκλοφορία στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.

Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (Οι Νέες περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ)﻿, το επίσημο τρέιλερ της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix.

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Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο ηθοποιός εμφανίζεται με μακριά ξανθά μαλλιά και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι, που θυμίζει εκείνο του Τομ Σέλεκ. Η αλλαγή στην εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν κυρίως το πόσο νεότερος δείχνει από την πραγματική του ηλικία.

Στη νέα παραγωγή, ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ, τον οποίο είχε υποδυθεί στην ταινία Κάποτε… στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο.

Δείτε το τρέιλερ:

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«Γιατί μοιάζει 20 χρονών;» - Τα σχόλια για την εμφάνιση του Μπραντ Πιτ

Η δημοσιοποίηση του τρέιλερ προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για τη νεανική εμφάνιση του ηθοποιού.

«Ο τύπος είναι στα 60 του, δείχνει 40 και ζει σαν να είναι 20», σχολίασε ένας θαυμαστής, ενώ κάποιος άλλος αναρωτήθηκε: «Γιατί μοιάζει 20 χρονών;».

«Ο Μπραντ Πιτ είναι σχεδόν 63», έγραψε ένας τρίτος, επισημαίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ηλικία και την εμφάνισή του.

Δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια για τα μακριά ξανθά μαλλιά του, με έναν χρήστη να γράφει: «Αυτή η περούκα αξίζει τη δική της ταινία».

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ, τον οποίο είχε υποδυθεί στην ταινία «Κάποτε… στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο / Φωτογραφία: Netflix

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Ο Μπραντ Πιτ εντυπωσιάζει στη νέα του ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» / Φωτογραφία: Netflix

Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ και η επιστροφή στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ

Το The Further Mis-Adventures of Cliff Booth αποτελεί συνέχεια της ταινίας Κάποτε… στο Χόλιγουντ, με τον Κουέντιν Ταραντίνο να υπογράφει το σενάριο και τον Ντέιβιντ Φίντσερ να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Η ιστορία διαδραματίζεται το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, και ακολουθεί τον Κλιφ Μπουθ, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του την καριέρα του κασκαντέρ και εργάζεται πλέον ως άνθρωπος που αναλαμβάνει να λύνει δύσκολες υποθέσεις για λογαριασμό ισχυρών προσώπων του Χόλιγουντ, ακόμη και με μεθόδους που δεν είναι πάντα νόμιμες.

«Φόνοι, εκβιασμοί, κλοπές, απειλές για την απόσπαση χρημάτων. Άλλο ένα συνηθισμένο καλοκαίρι στο Χόλιγουντ», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη σύνοψη.

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Παράλληλα, ο Κλιφ συνεχίζει να εργάζεται περιστασιακά ως μπάρμαν ή χειριστής κινηματογραφικού προβολέα, μέχρι που μια απρόσμενη πρόταση τον οδηγεί σε μια νέα περιπέτεια.

Όπως επισημαίνεται στη σύνοψη, η ιστορία μετατρέπεται από ένα χολιγουντιανό παραμύθι σε ένα αστυνομικό δράμα, γεμάτο βία, φιλοδοξία και επιθυμία.

Ο Μπραντ Πιτ με μακριά ξανθά μαλλιά και μουστάκι στη νέα του ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» / Φωτογραφία: Netflix

Το καστ και η ημερομηνία κυκλοφορίας

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ εμφανίζεται ένα πολυπληθές καστ γνωστών ηθοποιών. Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι υποδύεται την Κάρεν Κρόσμπι, ο Σκοτ Κάαν τον Τσάρλι Πίτερς, η Κάρλα Γκουτζίνο τη σύζυγό του, Τόνι, και ο Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν Β΄ τον Ρόντερικ Χάρισον.

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Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Ματ Γκρουβ και Τζέι Μπι Ταδένα, στους ρόλους των αδελφών Βερντούσκο, καθώς και οι Πίτερ Γουέλερ, Κόρεϊ Φόγκελμανις και Κάρεν Καραγκουλιάν.

Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σε κινηματογράφους IMAX στις 25 Νοεμβρίου, ενώ η πρεμιέρα της στην πλατφόρμα του Netflix έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου.