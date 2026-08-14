Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον περιγράφει το ελληνικό καλοκαίρι: «Κολύμπι, παγωμένες μπίρες και άφθονη τυρόπιτα» - iefimerida.gr

Καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την οικογένειά του απολαμβάνει για άλλη μια χρονιά στην Ελλάδα ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, με ανάρτησή της περιέγραψε τις διακοπές τους με κολύμπι, παγωμένες μπίρες και τυρόπιτα. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ως το αγαπημένο της μέρος στον κόσμο, δηλώνοντας πως η καρδιά της είναι γεμάτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη προτίμηση στην Κάρυστο και το Νημποριό της Εύβοιας. Στην περιοχή αυτή συνηθίζει να ενοικιάζει βίλες για να περνάει μεγάλο μέρος των διακοπών του.

Η σχέση του με την Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες, καθώς ο πατέρας του, Στάνλεϊ Τζόνσον, διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια εξοχική κατοικία στην περιοχή Χόρτο, στο Νότιο Πήλιο, ενισχύοντας τους οικογενειακούς δεσμούς.

Ο ίδιος επισκεπτόταν τακτικά την πατρική εξοχική κατοικία στο Πήλιο. Οι επισκέψεις του ήταν συχνές από την εποχή που ήταν δήμαρχος Λονδίνου και συνεχίστηκαν όταν ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός.

Ο Βρετανός πολιτικός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, κάτι που έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς είναι λάτρης των ελληνικών εδεσμάτων, του ήλιου και της θάλασσας.

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Αν και η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, δεν αποκάλυψε τον ακριβή προορισμό στις φωτογραφίες που μοιράστηκε μέσα από τα social media, μπορεί να διακρίνει κανείς πως περνούν όμορφες και χαλαρές στιγμές.

Οι στιγμές του Μπόρις Τζόνσον στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ελληνικό καλοκαίρι, μέρος 1ο. Κολύμπι, παγωμένες μπίρες και άφθονη τυρόπιτα. Το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, μετά το σπίτι μας. Η καρδιά μου είναι γεμάτη».

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Η αγάπη του για την Εύβοια

Ο Μπόρις Τζόνσον τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αδυναμία για την Κάρυστο και το Νημποριό της Εύβοιας, όπου νοικιάζει συχνά βίλες και περνάει μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών.

Να σημειωθεί πως ο πατέρας του, Στάνλεϊ Τζόνσον, διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια εξοχική κατοικία στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου. Ο Μπόρις Τζόνσον την επισκεπτόταν τακτικά, ήδη από την εποχή που ήταν δήμαρχος Λονδίνου αλλά και μετέπειτα ως υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός.

