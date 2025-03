Μπορείτε να λύσετε αυτόν τον απλό μαθηματικό γρίφο; Η εξίσωση που δυσκολεύει το διαδίκτυο - iefimerida.gr

Οι γρίφοι πάντα γοητεύουν είτε στο Διαδίκτυο, είτε στο χαρτί και τα τελευταία χρόνια πλήθος τέτοιων «τεστ μυαλού» κυκλοφορούν, πάντα εξάπτοντας.

Ενας από τους τελευταίους τέτοιους γρίφους που κυκλοφορούν, όπως επισημαίνει και η Daily Mail, είναι ένας μαθηματικός γρίφος που οκιμάζει τις ικανότητές σας στα μαθηματικά και στον εντοπισμό μοτίβων, μιας και η μαθηματική ακολουθία αυτή, δεν ακολουθεί τους γραπτούς κανόνες της αριθμητικής και απαιτεί σκέψη out of the box.

Για να λυθεί ο γρίφος πρέπει να εντοπίσετε το κοινό των τριών πρώτων αριθμών πράξεων και το μοτίβο που ακολουθείται.

Η απάντηση για τον μαθηματικό γρίφο

Οπως επισημαίνει η Daily Mail: Αν κάνατε τις πράξεις με τον γνωστό τρόπο τα αποτελέσματα θα είχαν ως εξής:

11 + 12 = 23,

12 +13 = 25,

13 + 14 = 27 και

15 + 16 = 31

Τα ψηφία είναι ίδια, αλλά αντεστραμμένα.

Έτσι, το 23 έγινε 32, το 25 έγινε 52 και το 27 έγινε 72.

Όταν αυτή η λογική εφαρμόζεται στην εξίσωση, παίρνετε τελικά την απάντηση σε αυτόν τον μαθηματικό γρίφο: 13.

«Κατά την ανάλυση, ανακάλυψα ένα κρυμμένο μοτίβο: Πρόσθεσε τους δύο αριθμούς στην αριστερή πλευρά. Αντιστρέψτε τα ψηφία του αθροίσματος για να λάβετε το αποτέλεσμα στη δεξιά πλευρά», το έθεσε απλά ένας χρήστης.