Το μπλουζάκι με σύνθημα επιστρέφει και λέει όσα σκεφτόμαστε όλοι -Χάρι Στάιλς, Ροζαλία, Τσάρλι XCX, οι σταρ που «φοράνε» τις ατάκες τους - iefimerida.gr

Οι πασαρέλες κάνουν την αυτοέκφραση κυριολεκτική και γράφουν το επίμαχο μήνυμα κατευθείαν στο στήθος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το «I ♥ NY», από τουριστικό σουβενίρ, πέρασε στην υψηλή ραπτική μέσω της Chanel, εγκαινιάζοντας την τάση των τυπωμένων μηνυμάτων στις πασαρέλες και καθιερώνοντας την άμεση αυτοέκφραση ως κυρίαρχο στιλιστικό ρεύμα στην ένδυση.

Σχεδιαστές όπως ο Conor Ives και ο Ashish χρησιμοποιούν τα ρούχα για να εκφράσουν άμεσες πολιτικές θέσεις, αντλώντας συνθήματα από τη γλώσσα των διαδηλώσεων για να αμφισβητήσουν τους κανόνες της ίδιας της βιομηχανίας της μόδας.

Παράλληλα, οίκοι όπως ο Valentino υιοθετούν μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση, ενώ ανεξάρτητες εταιρείες σαν την O-Mighty αποκτούν φανατικό κοινό στο Instagram, χρησιμοποιώντας αυθάδεις ατάκες που εκφράζουν τη σύγχρονη κουλτούρα των social media.

Διάσημοι ηθοποιοί και μουσικοί αξιοποιούν τη δύναμη των συνθημάτων για προσωπική προώθηση, δημιουργώντας συλλεκτικά προϊόντα που επιτρέπουν στους θαυμαστές τους να εκφράσουν την ταύτισή τους, όπως έκανε η Lili Reinhart και ο Harry Styles.

Η ενδυμασία ήταν πάντα ένας τρόπος να δείξουμε ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε και πού ανήκουμε. Η μίνι φούστα γεννήθηκε ως προκλητική διαμαρτυρία απέναντι στους συντηρητικούς κανόνες ντυσίματος και κατέληξε καθημερινό σύμβολο απελευθερωμένης θηλυκότητας. Η δερμάτινη ζώνη με τρουκς ήταν μια χειρονομία περιφρόνησης προς τους καθωσπρέπει κύκλους των παραδοσιακών Βρετανών ραφτών. Σήμερα όμως δεν χρειάζεται να «διαβάσουμε» πίσω από τις γραμμές ενός ρούχου. Οι πασαρέλες κάνουν την αυτοέκφραση κυριολεκτική και γράφουν το μήνυμα κατευθείαν στο στήθος.

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Το πιο γνωστό παράδειγμα

Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το «I ♥ NY». Το σχεδίασε ο γραφίστας Μίλτον Γκλέιζερ το 1976 για καμπάνια τουρισμού της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η κόκκινη καρδιά με τα έντονα γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1977 και έγινε γρήγορα αναπόσπαστο είδος των αναμνηστικών. Για χρόνια, το κλασικό μπλουζάκι ζούσε σε τουριστικά μαγαζιά της Τάιμς Σκουέρ και σε κρεμάστρες αεροδρομίων.

Στα τέλη του 2025 πέρασε στην υψηλή ραπτική, όταν ο Ματιέ Μπλαζί το ενέταξε στην προφθινοπωρινή συλλογή Métiers d’Art 2026 της Chanel. Από τότε η τάση μόνο δυναμώνει. Από το «Bring Back Shame» («Φέρτε πίσω την ντροπή»), του Κόνορ Άιβς, ως το «Fashion Not Fascism» («Μόδα, όχι φασισμός»), του Ασίς, οι σχεδιαστές βάζουν το μήνυμά τους σε πρώτο πλάνο.

Ο Άιβς έκανε θραύση στο διαδίκτυο με το μπλουζάκι «Protect the Dolls» («Προστατέψτε τις κούκλες»), που φόρεσαν μεταξύ άλλων η Τσάρλι XCX, η Άντισον Ρέι, ο Τρόι Σίβαν, η Ναόμι Μακφέρσον και ο Πέδρο Πασκάλ. Σε μια εποχή γενικευμένης παρακολούθησης, γιατί να αφήσεις τον εαυτό σου ανοιχτό σε ερμηνείες, όταν μπορείς να τον γράψεις με κεφαλαία πάνω σου;

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Ο Ασίς, ανεξάρτητος σχεδιαστής με έδρα το Λονδίνο, υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι τα ρούχα πρέπει να έχουν κάτι να πουν. Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε μια ανδρική συλλογή 14 εμφανίσεων με τίτλο «Fashion Hell» («Κόλαση της μόδας»), που ανέδειξε το αναιδές, πολιτικά φορτισμένο ύφος του.

Υπήρχαν φούτερ με κουκούλα που έγραφαν «Fashion Hell» και μπλουζάκια με τα «Fashion Not Fascism» και «Make Education Great Again» («Κάντε την παιδεία ξανά μεγάλη»). Τα συνθήματα αντλούν από τη γλώσσα των διαδηλώσεων και της πολιτικής, για να αμφισβητήσουν τους κανόνες της ίδιας της μόδας. Μια μόδα που σχολιάζει τον εαυτό της.

Ο Ασίς, ανεξάρτητος σχεδιαστής με έδρα το Λονδίνο, υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι τα ρούχα πρέπει να έχουν κάτι να πουν / ΤΙΚΤΟΚ

Μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση

Άλλοι σχεδιαστές προτιμούν πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση. Στον οίκο Valentino, ο δημιουργικός διευθυντής Αλεσάντρο Μικέλε παρουσίασε το «Villain Teen» («Κακός έφηβος») σε μπλούζες και καπέλα του μπέιζμπολ. Είναι ένα φανερό λογοπαίγνιο με το όνομα του οίκου και, λιγότερο φανερά, ένα κλείσιμο του ματιού στην εφηβική αναστάτωση που κουβαλάμε όλοι.

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Η Εμίλι Ντον Λονγκ από τη Νέα Υόρκη συμμετέχει στο κίνημα με μια σειρά ξαναδουλεμένες παλιές μπλούζες. Ανάμεσά τους είναι το «Spoiled Boys» («Κακομαθημένα αγόρια»), που φόρεσε το περασμένο καλοκαίρι η Κάια Γκέρμπερ.

Μακριά από τις πασαρέλες, στον κόσμο του Instagram, η εταιρεία O-Mighty έχει εδώ και χρόνια φανατικό κοινό, με πελάτισσες όπως η Μάιλι Σάιρους, η Εμίλι Ρατακόφσκι και η Χέιλι Γουίλιαμς. Είναι γνωστή για τις αυθάδεις ατάκες και τα συχνά τολμηρά σχέδιά της. Τα μπλουζάκια της γράφουν ό,τι θα έβαζε κανείς στο σύντομο προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία περιποίησης επιδερμίδας της Ράινχαρτ, Personal Day, εκμεταλλεύεται τη στιγμή / INSTAGRAM

Υπάρχει το «1000% that girl» σε ροζ μπλούζα με ανοιχτούς ώμους και το «tall, brunette, evil» («ψηλή, μελαχρινή, κακιά») σε κοντομάνικο. Υπάρχει ακόμη και μια φωτογραφία της Μίλα Κούνις από τον «Μαύρο Κύκνο» σε μπλούζα που δένει στον λαιμό, που μιλά από μόνη της. Είναι η ίδια ανάγκη που τροφοδοτεί τη μανία μας να προσωποποιούμε τα πάντα, από τις τσάντες που γεμίζουμε κρεμαστά στολίδια ως τα κουτιά των χαπιών που στολίζουμε με στρας, για να νιώθουμε τα πράγματά μας λίγο πιο «δικά μας».

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Η δύναμη ενός καλού συνθήματος

Οι διάσημοι κατάλαβαν κι αυτοί τη δύναμη ενός καλού συνθήματος. Το προτιμούν πλέον από το να τυπώνουν απλώς τη φωτογραφία τους πάνω σε ένα μπλουζάκι.

Η Λίλι Ράινχαρτ έγινε φέτος θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο με το ντύσιμό της, εμπνευσμένο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, στις προωθητικές εμφανίσεις για τις ταινίες «Forbidden Fruits» και «The Love Hypothesis». Φόρεσε μια μεγάλη ποικιλία από αστεία, παλιά, εφαρμοστά κοντομάνικα και αμάνικα με πιο καυστικά μηνύματα, και κάθε πρωί οι θαυμαστές της ανυπομονούσαν να δουν τι θα «έλεγε» στη συνέχεια.

Κάια Γκέρμπερ / ΑΡ

Τώρα, η εταιρεία της, περιποίησης επιδερμίδας, Personal Day, εκμεταλλεύεται τη στιγμή. Κυκλοφόρησε ένα πακέτο περιορισμένης έκδοσης με ένα εφαρμοστό μπλουζάκι που γράφει «This B*tch Needs A Personal Day» («Αυτή εδώ χρειάζεται μια μέρα για τον εαυτό της»), μαζί με δύο από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της.

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Οι μουσικοί, από την πλευρά τους, φτιάχνουν μπλουζάκια που θέλεις να φοράς και έξω από τη συναυλία.

Ο Χάρι Στάιλς κυκλοφόρησε ένα εφαρμοστό μπλουζάκι με το «Respect Your Mother» («Σεβάσου τη μητέρα σου») και μακρυμάνικα εμπνευσμένα από το τραγούδι του «Dance No More».

Η Ροζαλία παίζει με το μοτίβο της Νέας Υόρκης με ένα «I ♥ Rosalía», όπου η καρδιά έχει γίνει ιερή καρδιά, ταιριαστή με την τωρινή, σαφώς βιβλική περίοδό της. Η Τσάρλι XCX τύπωσε το «Oblivion Is Freedom» («Η λήθη είναι ελευθερία») λοξά και με φθαρμένη τύπωση σε ένα φούτερ με κουκούλα. Είναι μια αναφορά στο υπαρξιακό τελευταίο κομμάτι του δίσκου της «Music, Fashion, Film». Από την πλευρά του, ο Σομπρ πηγαίνει κατευθείαν στον στόχο με ένα μπλουζάκι που γράφει με μεγάλα γράμματα «My Body Is Ready!» («Το σώμα μου είναι έτοιμο!»). Εδώ δεν υπάρχει τίποτα να διαβάσεις πίσω από τις γραμμές.