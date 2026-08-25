Μπίλι Ζέιν: Στην Ελλάδα ο σταρ του «Τιτανικού» -Το λογοπαίγνιο με το «Grease» και οι ελληνικές ρίζες - iefimerida.gr

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Μπίλι Ζέιν, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους στιγμιότυπο από τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός, με ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, παρέπεμψε στη φράση «Grease is the word» από την ομώνυμη ταινία. Αντικαθιστώντας το «Grease» με το «Greece», εξέφρασε την ιδιαίτερη σχέση του με τη χώρα κατά τις διακοπές του.

Η σύνδεσή του με την Ελλάδα πηγάζει από τις οικογενειακές του ρίζες. Γεννημένος σε ελληνορθόδοξη οικογένεια, κατάγεται από τη Χίο και τη Μάνη, ενώ το αρχικό του επώνυμο ήταν «Ζανετάκος» πριν αγγλοποιηθεί σε «Zane».

Η κινηματογραφική του πορεία άρχισε το 1985 με την ταινία «Back to the Future». Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε παραγωγές όπως το «Dead Calm» και το «The Phantom», καθώς και η συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks».

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1997 με τον «Τιτανικό», όπου υποδύθηκε τον αυταρχικό Κάλεντον Χόκλι. Ο ρόλος τού χάρισε υποψηφιότητα για το βραβείο του «Καλύτερου Κακού» στα MTV Movie Awards του 1998.

Ο William George Zane Jr., όπως είναι το πλήρες όνομά του, συνόδευσε τη δημοσίευσή του με τη χαρακτηριστική φράση «#greece is the word», εκφράζοντας με ένα λογοπαίγνιο την ιδιαίτερη σχέση του με την Ελλάδα.

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Το λογοπαίγνιο με το «Grease»

Η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης δεν ήταν τυχαία. Ο Μπίλι Ζέιν παρέπεμψε στη γνωστή φράση «Grease is the word» από το τραγούδι «Grease», που ερμήνευσε ο Frankie Valli για την ομώνυμη κινηματογραφική επιτυχία του 1978.

Ο ηθοποιός αντικατέστησε την ομόηχη αγγλική λέξη «Grease» με το «Greece», δημιουργώντας ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο.

Ο Μπίλι Ζέιν κάνει διακοπές στην Ελλάδα / Φωτογραφία: Billy Zane / Instagram

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Οι ελληνικές ρίζες του Μπίλι Ζέιν

Η σχέση του ηθοποιού με την Ελλάδα έχει βαθιές οικογενειακές ρίζες. Ο Μπίλι Ζέιν γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1966 στο Σικάγο και μεγάλωσε σε ελληνορθόδοξη οικογένεια.

Οι γονείς του, Thalia και William George Zane Sr., είναι ελληνικής καταγωγής. Οι ρίζες της μητέρας του βρίσκονται στη Χίο, ενώ η οικογένεια του πατέρα του κατάγεται από τη Μάνη. Το αρχικό οικογενειακό επώνυμο ήταν Ζανετάκος, πριν πάρει την αγγλοποιημένη μορφή Zane.

Από το «Back to the Future» στο «The Phantom»

Η κινηματογραφική πορεία του ξεκίνησε το 1985, όταν εμφανίστηκε στην ταινία «Back to the Future» στον ρόλο του Match. Τον ίδιο χαρακτήρα υποδύθηκε ξανά το 1989 στο «Back to the Future Part II».

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Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο αυστραλιανό θρίλερ «Dead Calm», στο πλευρό της Νικόλ Κίντμαν και του Σαμ Νιλ, ενώ το 1996 ενσάρκωσε τον Κιτ Γουόκερ στην κινηματογραφική μεταφορά του «The Phantom».

Στη μακρά φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμη παραγωγές όπως τα «Memphis Belle», «Orlando», «Tombstone», «Demon Knight», «The Believer» και «Silver City», καθώς και η συμμετοχή του στη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks».

Η παγκόσμια αναγνώριση με τον «Τιτανικό»

Η ευρύτερη διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1997 με τον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Ο Μπίλι Ζέιν υποδύθηκε τον Κάλεντον Χόκλι, τον πλούσιο και αυταρχικό αρραβωνιαστικό της Ρόουζ, την οποία ενσάρκωσε η Κέιτ Γουίνσλετ, με τον χαρακτήρα του να βρίσκεται απέναντι στον Τζακ Ντόσον που υποδύθηκε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Η ερμηνεία του τού χάρισε υποψηφιότητα στα MTV Movie Awards του 1998 στην κατηγορία Best Villain (Καλύτερος Κακός), ενώ ο ίδιος, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του καστ του «Τιτανικού», ήταν υποψήφιος στα Screen Actors Guild Awards για την καλύτερη συνολική ερμηνεία καστ σε κινηματογραφική ταινία.