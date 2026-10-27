Η Μπιάνκα Σενσόρι κόβει, ξανά, την ανάσα με αποκαλυπτική ολόσωμη φόρμα διακοσμημένη με διαμάντια [εικόνες] - iefimerida.gr

Τα βλέμματα επάνω της συγκέντρωσε για ακόμη μια φορά η Μπιάνκα Σενσόρι,﻿ όταν εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό κορμάκι διακοσμημένο με διαμάντια, στην τελευταία βραδινή έξοδό της με τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας εθεάθη να κάθεται στην αγκαλιά του Κάνιε, ο οποίος φορούσε μια λαμπερή ολόσωμη φόρμα και μάσκα, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να εμφανιστεί στην Ινδονησία.

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Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια δεύτερη φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται σκυμμένη, φορώντας το εντυπωσιακό, αστραφτερό σύνολο, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα από πλεξιγκλάς.

Η αδελφή της Μπιάνκα, Αντζέλικα, σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση, γράφοντας «Ουάου».

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Ο Κάνιε ανέβηκε αργότερα στη σκηνή του σταδίου Gelora Bung Karno στην Τζακάρτα, φορώντας τη στολή που χρησιμοποιεί στην τρέχουσα περιοδεία του, Ye Live Concert Tour.

«Ζω μέσα από το έργο τέχνης μου»

Η Μπιάνκα έχει μιλήσει στο παρελθόν στο Vanity Fair για τις συχνά προκλητικές εμφανίσεις της, λέγοντας: «Για μένα, αυτό ουσιαστικά δεν είναι γυμνό».

«Είχα μια έντονη εμμονή με το γυμνό. Κυκλοφορούσα παντού γυμνή. Δεν απομακρύνθηκα ποτέ από αυτό, ούτε για μια στιγμή. Έδειχνα συνεχώς τις ίδιες εικόνες ξανά και ξανά. Ζω μέσα από το έργο τέχνης μου» ανέφερε.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ δουλεύαμε μαζί πάνω στα ρούχα μου. Ήταν μια συνεργασία. Δεν ήταν ποτέ μια περίπτωση όπου “μου έλεγαν να κάνω κάτι”. Αν ήσουν παντρεμένη με τον Τζιάνι Βερσάτσε, δεν θα σου έδινε ένα φόρεμα ή κάτι παρόμοιο;» συνέχισε.

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Οι πρόσφατες συναυλίες του έχουν προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις, μετά από μια σειρά αντισημιτικών σχολίων και δηλώσεων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

Αν και ο Κάνιε έχει έκτοτε ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τα προσβλητικά σχόλιά του, αρκετές από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του έχουν είτε αναβληθεί είτε ακυρωθεί.

Ο ίδιος απέδωσε τη συμπεριφορά του σε αθεράπευτη διπολική διαταραχή τύπου Ι, καθώς και σε μια κάκωση του δεξιού μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου του, η οποία, όπως υποστήριξε, προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα το 2002 και δεν είχε διαγνωστεί προηγουμένως.