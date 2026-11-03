Μπέττυ Μαγγίρα: «Με αγχώνει το κυνήγι της νεότητας - Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια που δέχομαι είναι από γυναίκες» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Μάζη, τα 25 χρόνια κοινής πορείας τους, αλλά και την πίεση που αισθάνεται για την ηλικία της μίλησε η Μπέττυ Μαγγίρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης επέλεξαν πολιτικό γάμο χωρίς καν βέρες, καθώς ο σύζυγός της απορρίπτει τις τυπικές εκδηλώσεις. Η ίδια επιθυμεί να οργανώσουν στο μέλλον ένα μεγάλο πάρτι με παλιά ελληνικά τραγούδια.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις και οι γάμοι απαιτούν συνεχή δουλειά και από τις δύο πλευρές για να επιβιώσουν. Οι άνθρωποι αλλάζουν και πορεύονται ως συνέταιροι στη ζωή, αντιμετωπίζοντας από κοινού τις καλές και τις κακές στιγμές.

Το πέρασμα του χρόνου την αγχώνει, καθώς νιώθει την πίεση να διατηρήσει τη νεανική της εμφάνιση. Θεωρεί το διαρκές κυνήγι της νεότητας κουραστικό, τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι να διατηρεί τη νεανική της ψυχή και διάθεση.

Δέχεται συχνά επικριτικά σχόλια στα social media για την εμφάνισή της, με τα περισσότερα να προέρχονται από άλλες γυναίκες. Η ίδια απαντά, αλλά δηλώνει αποφασισμένη να μην αφήσει την αρνητική κριτική να την επηρεάσει.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, και παραχώρησε μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στη σχέση της με τον χρόνο και τα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της.

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Μεταξύ άλλων, μίλησε για τον πολιτικό γάμο της με τον Δημήτρη Μάζη, εξηγώντας γιατί δεν επέλεξαν μια παραδοσιακή τελετή, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να οργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι με παλιά ελληνικά τραγούδια.

Μπέττυ Μαγγίρα: «Ούτε βέρες δεν πήραμε στον γάμο μας»

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, με τον οποίο μετρούν 25 χρόνια κοινής πορείας, η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε ότι ο Δημήτρης Μάζης δεν αγαπά τις τυπικές κοινωνικές εκδηλώσεις και τις μεγάλες δεξιώσεις.

«Εμείς κάναμε πολιτικό γάμο, ούτε βέρες δεν πήραμε. Είμαστε ζευγάρι 25 χρόνια. Ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου του στημένου. Δεν του αρέσει αυτό με τα τραπέζια. Του έχω πει ότι θέλω να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι και να παίξουμε παλιά ελληνικά τραγούδια, να τα σπάσουμε. Να έρθει ο Στέλιος Διονυσίου…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές που έρχονται σε μια μακροχρόνια σχέση, επισημαίνοντας ότι ένας επιτυχημένος γάμος χρειάζεται διαρκή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.

«Όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Σίγουρα θα περάσει η πρώτη φλόγα, θα έρθουν τα παιδιά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι η ίδια όπως στην αρχή. Δυο άνθρωποι είναι συνέταιροι στη ζωή, πορεύονται μαζί. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, έχει τα πάνω και τα κάτω του», εξομολογήθηκε.

Η πίεση για την ηλικία και το διαρκές κυνήγι της νεότητας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μπέττυ Μαγγίρα αναφέρθηκε στο άγχος που της προκαλεί το πέρασμα του χρόνου και στην προσπάθεια διατήρησης μιας νεανικής εμφάνισης.

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Όπως παραδέχτηκε, η ηλικία είναι ένα ζήτημα που την έχει απασχολήσει, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η προσδοκία να διατηρήσει την εικόνα για την οποία έχει δεχτεί θετικά σχόλια στο παρελθόν.

«Βέβαια με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, όχι να το χάσει. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό, γιατί σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα…», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι εκείνο που θεωρεί σημαντικότερο είναι να διατηρεί τη νεανική της διάθεση και την αγάπη της για τη ζωή, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

«Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για τη ζωή», σημείωσε.

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Μπέττυ Μαγγίρα για τα αρνητικά σχόλια: «Τα περισσότερα είναι από γυναίκες»

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στα επικριτικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως για την εξωτερική της εμφάνιση.

Όπως αποκάλυψε, την προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλά από αυτά προέρχονται από άλλες γυναίκες, οι οποίες σχολιάζουν τις αλλαγές στο πρόσωπό της ή αφήνουν υπονοούμενα για αισθητικές παρεμβάσεις.

«Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Μου λένε “Πως έγινες έτσι; Άλλαξες τη μύτη σου; Για καλό στα λέμε!”», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει την αρνητική κριτική για την επαγγελματική της πορεία να την επηρεάσει.

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«Για κανένα λόγο δεν θα χολοσκάσω για αρνητικά σχόλια που αφορούν τη δουλειά μου», υπογράμμισε.