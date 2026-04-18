Μπεν Άφλεκ: Το «δώρο» των 60 εκατ. δολαρίων στην Τζένιφερ Λόπεζ μετά τον χωρισμό - iefimerida.gr

Ο Μπεν Άφλεκ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη κίνηση προς την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ, η περιουσία της οποίας εκτιμάται στα 400 εκατ. δολάρια.

Ο 53χρονος σταρ της παραχώρησε δωρεάν το μερίδιό του από την πολυτελή έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το TMZ.

Οι δύο πλευρές τροποποίησαν τη συμφωνία διακανονισμού της περιουσίας τους μετά το διαζύγιό τους, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, με τον Άφλεκ να μεταβιβάζει το μερίδιο του ποσοστού του στην ιδιοκτησία.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα, οι δύο πλευρές θα είναι υπεύθυνες για τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μεταβίβαση, η οποία αποτελεί μεταφορά περιουσίας μεταξύ συζύγων λόγω διαζυγίου.

Το πολυτελές σπίτι των Άφλεκ-Λόπεζ

Το πρώην ζευγάρι είχε αγοράσει το ακίνητο τον Μάιο του 2023 καταβάλλοντας περίπου 60,85 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, και στη συνέχεια το ανακαίνισε «με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας». Το σπίτι διαθέτει εγκαταστάσεις, όπως πισίνα υπερχείλισης, γήπεδα μπάσκετ και pickleball, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ρινγκ πυγμαχίας, αθλητικό lounge και μπαρ, ενώ συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία με διαχρονική αισθητική.

H έπαυλη των Λόπεζ-Άφλεκ

Η έπαυλη εκτείνεται σε περίπου 4.273,5 τ.μ. και περιλαμβάνει ξεχωριστό ρετιρέ επισκεπτών 465 τ.μ., κατοικία προσωπικού, φυλάκιο ασφαλείας, γκαράζ 12 θέσεων και δυνατότητα στάθμευσης για έως και 80 οχήματα.



Το ακίνητο τέθηκε προς πώληση τον Ιούλιο του 2024 έναντι 68 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μήνα πριν η Λόπεζ καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους υπήρξε σχεδόν συμφωνία με αγοραστή από το Νιου Τζέρσεϊ για 64 εκατομμύρια δολάρια, η οποία τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Η αγγελία αποσύρθηκε προσωρινά το καλοκαίρι του 2025 και επανήλθε δύο μήνες αργότερα με μειωμένη τιμή στα 52 εκατομμύρια, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί αγοραστής μέχρι σήμερα.

Μετά τον χωρισμό, η Τζένιφερ Λόπεζ συνέχισε να διαμένει στην έπαυλη, ενώ πραγματοποιεί εργασίες ανακαίνισης σε άλλο ακίνητο που αγόρασε μετά τον χωρισμό. Από την πλευρά του, ο Μπεν Άφλεκ αγόρασε κατοικία αξίας 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Pacific Palisades.

Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού ολοκληρώθηκε λιγότερο από πέντε μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης τον Αύγουστο του 2024. Ο Άφλεκ και η Λόπεζ είχαν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022 σε μια λιτή τελετή στο Λας Βέγκας, και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς διοργάνωσαν ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στο κτήμα του ηθοποιού στην Τζόρτζια.