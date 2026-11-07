Ένας μπάτλερ στο Τορίνο: «Η ζωή μου με λευκά γάντια -Αναζητώντας την τελειότητα σε έναν αναλογικό κόσμο» - iefimerida.gr

Σε έναν κόσμο που κινείται με φρενήρεις ρυθμούς ο Πιετράντζελο Φαλκόνι επιλέγει την αναλογική λεπτομέρεια, την εθιμοτυπία και την τέχνη της απόλυτης φιλοξενίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ρόλος του σύγχρονου μπάτλερ εκτείνεται από την προσωπική γραμματεία μέχρι την εξυπηρέτηση σε θαλαμηγούς. Ο Πιετράντζελο Φαλκόνι, εκπαιδευμένος ως παραδοσιακός Άγγλος μπάτλερ, δραστηριοποιείται πλέον στο Τορίνο παραδίδοντας σεμινάρια εθιμοτυπίας και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η θεμελιώδης αρχή του επαγγέλματος είναι η αποφυγή της αμηχανίας για οποιονδήποτε, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά στο εκάστοτε πλαίσιο. Οι βασικές αξίες παραμένουν η διακριτικότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και η απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η εργασία απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και ακρίβεια, με την προετοιμασία ενός τραπεζιού για ένα άτομο να διαρκεί τουλάχιστον 40 λεπτά. Αν και οι αμοιβές στη Βρετανία είναι υψηλές, τα οικονομικά δεδομένα στην Ιταλία διαφέρουν.

Ο Φαλκόνι αντιμετωπίζει τη δουλειά του ως τέχνη, αναζητώντας την τελειότητα στην υπηρεσία των άλλων. Περιγράφει τον εαυτό του ως έναν ρομαντικό που ζει σε έναν «αναλογικό κόσμο», όπου η κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία.

Μετά από μια μακρά καριέρα ως στέλεχος πολυεθνικής, ο 65χρονος σήμερα Φαλκόνι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

Απέκτησε το δίπλωμά του από τη «Ditchley Park Butler-Valet School» στο Όξφορντσιρ, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή Ρικ Φινκ, ο οποίος είχε υπηρετήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

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Ο κόσμος ενός μπάτλερ

Στη σύγχρονη εποχή, ο ρόλος του μπάτλερ εκτείνεται σε πολλές κατευθύνσεις, από τη διαχείριση της καθημερινότητας επιχειρηματιών ως προσωπικός γραμματέας, μέχρι την εξυπηρέτηση σε πολυτελή ξενοδοχεία, θαλαμηγούς και εταιρικές εκδηλώσεις.

Ο ίδιος ο Φαλκόνι έχει εκπαιδευτεί ως παραδοσιακός Άγγλος μπάτλερ για μεγάλες οικίες, ωστόσο σήμερα δραστηριοποιείται στο Τορίνο παραδίδοντας masterclass, σεμινάρια εθιμοτυπίας και προσφέροντας υπηρεσίες κατά παραγγελία.

Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Όταν μιλάμε για μπάτλερ, στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες, οι οποίες όμως μοιράζονται κοινές αξίες όπως η διακριτικότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Στη σχολή όπου σπούδασα έμαθα ότι: “Ένας μπάτλερ αφιερώνει την ύπαρξή του στην οικογένεια για την οποία εργάζεται”».

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«Βασική αρχή είναι να μην φέρνεις ποτέ κανέναν σε αμηχανία»

Σύμφωνα με το torino.repubblica.it, παρά τις αλλαγές στην κοινωνία, η ουσία του επαγγέλματος παραμένει η ίδια. Αναφορικά με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, ο Φαλκόνι σημειώνει: «Για μένα υπάρχει μόνο ένας χρυσός κανόνας: να προσαρμόζεσαι στο πλαίσιο και να ξέρεις να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η βασική αρχή είναι να μην φέρνεις ποτέ κανέναν σε αμηχανία, και αυτό ισχύει στην καθημερινότητα».

Η επιλογή της συγκεκριμένης καριέρας στην ώριμη ηλικία των 65 ετών δεν είναι τυχαία για τον ίδιο. Όπως αναφέρει: «Στη συλλογική φαντασία, ο μπάτλερ είναι ένα άτομο με συγκεκριμένο αριστοκρατικό αέρα και αποδεδειγμένη εμπειρία. Υπάρχουν επαγγελματίες με πολύ έντονους ρυθμούς εργασίας που μπορούν να αντέξουν οικονομικά έναν μπάτλερ και, κυρίως, τον χρειάζονται».

Η προετοιμασία ενός τραπεζιού

Η καθημερινότητα ενός μπάτλερ απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση, ειδικό εξοπλισμό και απόλυτη ακρίβεια. Ένας μπάτλερ δεν εξυπηρετεί περισσότερα από έξι άτομα, ενώ η προετοιμασία ενός τραπεζιού για ένα μόνο άτομο μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 40 λεπτά. «Το σερβίρισμα του μπάτλερ είναι πάντα εξατομικευμένο, ένα προς ένα για κάθε καλεσμένο», υπογραμμίζει.

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Αν και το κόστος εκπαίδευσης ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και οι αμοιβές στην Αγγλία μπορούν να φτάσουν τις 150.000 λίρες ετησίως συν παροχές, στην Ιταλία τα δεδομένα διαφέρουν.

«Είναι πανέμορφο, ζω σε έναν αναλογικό κόσμο»

Ο Φαλκόνι περιγράφει τον εαυτό του ως έναν ρομαντικό της τέχνης του: «Μετά από μια γεμάτη επαγγελματική ζωή, σπούδασα πολύ για να γίνω ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στην υπηρεσία υψηλού επιπέδου. Εδώ βρίσκεται η ουσία της δουλειάς του μπάτλερ: να αναζητά την τελειότητα όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά κυρίως για τους άλλους. Είναι πανέμορφο, ζω σε έναν αναλογικό κόσμο, όπου ένα εκατοστό ή μια σιωπή κάνουν τη διαφορά. Η επιτυχία είναι η μαγεία της Υπηρεσίας με Υ κεφαλαίο».

