Μπαράκ Ομπάμα: 8 χρόνια προσπαθούσα να βγω από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκα με την Μισέλ - iefimerida.gr

Οι εικασίες για το γάμο του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα δίνουν και παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο να κάνει κι άλλες αποκαλύψεις.



Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην O2 Arena του Λονδίνου στο πλαίσιο της περιοδείας ομιλιών του στην Ευρώπη, ρωτήθηκε τι έκανε τα τελευταία χρόνια. «Προσπαθούσα να βγω από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε με τη Μισέλ. Τώρα είμαι σε σχετικά σταθερή βάση» είπε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «πρόκληση» που αντιμετώπισε ο Μπαράκ Ομπάμα

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα κάνει παρόμοια σχόλια για την κατάσταση του γάμου του, εν μέσω ανεπιβεβαίωτων φημών πως η σχέση τους περνάει κρίση.



Συγκεκριμένα, σε εμφάνισή του στην Πενσυλβάνια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αστειεύτηκε ότι έχει περάσει μεγάλο μέρος του χρόνου του μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο προσπαθώντας να κατευνάσει την σύζυγό του, κάτι που περιέγραψε ως«πρόκληση».



«Έχω περάσει πάνω από οκτώ χρόνια προσπαθώντας να βγω από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκα με την Μισέλ. Κι αυτό ήταν δύσκολο, αλλά νιώθω ότι σημειώνω πρόοδο. Είμαι σχεδόν στο μηδέν αυτή τη στιγμή» δήλωσε.



Σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού



Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο, επάνω στο υπερπολυτελές σούπερ γιοτ αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων του φίλου τους, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, είναι αξιοσημείωτο πως έφτασαν χωριστά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μισέλ και Μπαράκ Ομπάμα στο γιοτ του Στίβεν Σπίλμπεργκ/Φωτογραφία: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση ήταν στο podcast της Μισέλ Ομπάμα τον Ιούλιο όπου παραχώρησαν μία κοινή συνέντευξη, κατά την οποία αναφέρθηκαν ανοιχτά στην κατάσταση του γάμου τους.



«Τι; Συμπαθείτε ο ένας τον άλλον;» αστειεύτηκε ο αδερφός της Μισέλ και συμπαρουσιαστής Κρεγκ Ρόμπινσον, με την Μισέλ Ομπάμα να απαντά: «Ω ναι, ο μύλος των φημών».



«Με δέχτηκε πίσω» πετάχτηκε γελώντας ο Μπαράκ, προσθέτοντας: «Ήταν για λίγο αμφίρροπο το πράγμα», με την Μισέλ να εξομολογείται στη συνέχεια: «Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή στον γάμο μας που να σκέφτηκα να αφήσω τον άντρα μου. Και έχουμε περάσει πραγματικά δύσκολες στιγμές. Αλλά είχαμε και πολλές χαρούμενες στιγμές, πολλές περιπέτειες, και έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος εξαιτίας του άντρα με τον οποίο είμαι παντρεμένη».