Η μπαντάνα επιστρέφει: Dua Lipa, Ζεντάγια και Κένταλ Τζένερ ξαναφέρνουν το trend των '90s - iefimerida.gr

Η μπαντάνα επιστρέφει δυναμικά στη μόδα, συνδυάζοντας νοσταλγία από τα '90s και τα '00s με πρακτική προστασία από τον ήλιο και τη ζέστη του καλοκαιριού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μπαντάνα, συνδεδεμένη με την pop αισθητική των '90s και '00s, καθιερώθηκε από είδωλα όπως οι Destiny’s Child, η Aaliyah και ο Justin Timberlake. Η σημερινή επιστροφή της στη μόδα αντλεί έμπνευση από εκείνη την περίοδο.

Στη σύγχρονη εποχή, διάσημες προσωπικότητες όπως η Dua Lipa και η Ζεντάγια επαναφέρουν την μπαντάνα στο προσκήνιο, με εμφανίσεις σε διακοπές, πρεμιέρες και φεστιβάλ, ενσωματώνοντάς την δυναμικά στο street style της Gen Z.

Η ιστορία της ξεκινά από την ινδική τεχνική βαφής «bandhani». Στην Αμερική, από πολιτικό σύμβολο την εποχή του Τζορτζ Ουάσιγκτον, έγινε σήμα κατατεθέν των καουμπόηδων και αργότερα των εργατριών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αξεσουάρ υιοθετήθηκε από διαφορετικές υποκουλτούρες, όπως η queer κοινότητα και συμμορίες δρόμου, ενώ αποτέλεσε και σύμβολο αλληλεγγύης. Σήμερα, πέρα από τη μόδα, προσφέρει πρακτική προστασία από τον ήλιο κατά τον καύσωνα.

Το απλό τετράγωνο ή τριγωνικό κομμάτι υφάσματος, που δένεται στον αυχένα ή στερεώνεται με λεπτά κορδόνια, αναδεικνύεται ξανά σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ της σεζόν. Η τελευταία περίοδος κατά την οποία βρέθηκε τόσο έντονα στο επίκεντρο της μόδας ήταν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές των '00s, όταν αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της pop αισθητικής.

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Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Independent, την εποχή εκείνη οι μπαντάνες εμφανίζονταν ακόμη και ως δώρα σε νεανικά περιοδικά, π.χ. το επίσημο έντυπο των S Club 7, ενώ παράλληλα είχαν υιοθετηθεί από ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής και της τηλεόρασης.

Από τις Destiny’s Child και την Aaliyah, στη σημερινή μόδα

Οι Destiny’s Child, η Aaliyah, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City και η Κριστίνα Αγκιλέρα στην εποχή του «Dirrty» είναι μερικές μόνο από τις προσωπικότητες που συνέδεσαν την εικόνα τους με το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Μπαντάνα φορούσε επίσης ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ κατά την περίοδο των *NSync.

Η επιστροφή της δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η μόδα των τελευταίων ετών επαναφέρει συστηματικά τάσεις που κυριάρχησαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Οι μπαλαρίνες, τα χαμηλοκάβαλα τζιν, οι μπότες Ugg και τα γιλέκα είναι ορισμένα μόνο παραδείγματα αυτής της αναβίωσης.

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Για αρκετούς, βέβαια, η μπαντάνα δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά από την καθημερινή ένδυση. Το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, έχει αποκτήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο.

Dua Lipa και Ζεντάγια οδηγούν την επιστροφή της μπαντάνας

Ανάμεσα στις διασημότητες που έχουν συμβάλει στη νέα δημοτικότητά της βρίσκεται η Dua Lipa, η οποία έχει εμφανιστεί στις καλοκαιρινές διακοπές της με μια κλασική κόκκινη μπαντάνα.

Το ρετρό look είναι η αγαπημένη επιλογή της Dua Lipa στις διακοπές της / Φωτογραφία: DUA LIPA / Instagram

Η Dua Lipa επιλέγει την μπαντάνα για ένα χαλαρό look / Φωτογραφία: DUA LIPA / Instagram

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H Dua Lipa με μπαντάνα στις διακοπές της στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: DUA LIPA / Instagram

H Dua Lipa με μπαντάνα στις διακοπές της στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: DUA LIPA / Instagram

Αντίστοιχα, η Ζεντάγια επέλεξε ένα μίνιμαλ λευκό μαντήλι για να συνοδεύσει δημιουργία Jacquemus σε πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια»﻿. Ο συνδυασμός παρέπεμπε στις πτυχώσεις της αρχαιοελληνικής ενδυμασίας, δίνοντας μια σύγχρονη εκδοχή στη συγκεκριμένη αισθητική.

Η εμφάνισή της, πάντως, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς το μαντήλι συνδυάστηκε με σκουλαρίκια που βρέθηκαν στο Ιράν και τα οποία χρονολογούνται περίπου στο 700 π.Χ.

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Η ηθοποιός έχει εμφανιστεί και με πιο χαλαρές, εμπριμέ εκδοχές της μπαντάνας, μεταξύ άλλων σε έξοδό της στο Λονδίνο με τον σύζυγό της, Τομ Χόλαντ.

Η Ζεντάγια ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στο photocall για την ταινία «The Odyssey», την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στο Λονδίνο / Φωτογραφία: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Από το Γουίμπλεντον μέχρι το Γκλάστονμπερι

Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας επέλεξε επίσης μπαντάνα για εμφάνισή της στο Γουίμπλεντον, ενώ γνωστές λάτρισσες του αξεσουάρ θεωρούνται οι Κένταλ Τζένερ, Μπέλα Χαντίντ, Ελ Φάνινγκ και Γκρέισι Έιμπραμς.

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Η τελευταία είχε υιοθετήσει την τάση και κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Γκλάστονμπερι, επιβεβαιώνοντας ότι η μπαντάνα δεν περιορίζεται σε παραθαλάσσιες εμφανίσεις ή στις διακοπές διασημοτήτων στη νότια Γαλλία.

Το αξεσουάρ έχει ήδη περάσει και στο καθημερινό street style των νεότερων γενιών. Εμφανίσεις με πουά, εμπριμέ ή μονόχρωμες μπαντάνες, συνδυασμένες ακόμη και με oversized αθλητικά ρούχα, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Gen Z προσαρμόζει ένα χαρακτηριστικό κομμάτι των προηγούμενων δεκαετιών στη σημερινή αισθητική.

Η Γκρέισι Έιμπραμς στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, στο Worthy Farm το 2025 / Φωτογραφία: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Η μακρά ιστορία της μπαντάνας

Πίσω από τη σύγχρονη εικόνα της βρίσκεται μια ιστορία αιώνων. Η λέξη «bandana» θεωρείται ότι προέρχεται από το ινδικό ρήμα «bandhna», που σημαίνει «δένω», καθώς και από την παραδοσιακή τεχνική βαφής «bandhani» της Νότιας Ασίας.

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Στην τεχνική αυτή, τμήματα ενός υφάσματος δένονται πολύ σφιχτά με λεπτή κλωστή, ώστε η βαφή να μην μπορεί να διεισδύσει παντού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα χαρακτηριστικά περίτεχνα μοτίβα.

Από τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, στους καουμπόηδες

Στην Αμερική οι μπαντάνες άρχισαν να τυπώνονται με χάρτες, πολιτικά μηνύματα και συνθήματα. Μία από τις διασημότερες σχεδιάστηκε κατόπιν παραγγελίας της Μάρθα Ουάσιγκτον, συζύγου του Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Η Μάρθα Ουάσινγκτον ζήτησε από τον τυπωτή υφασμάτων Τζον Χιούσον να δημιουργήσει ένα μαντήλι που παρουσίαζε τον Τζορτζ Ουάσιγκτον έφιππο και τον εξυμνούσε ως «προστάτη της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Αμερικής».

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Στα χρόνια που ακολούθησαν, η μπαντάνα υιοθετήθηκε από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και υποκουλτούρες. Συνδέθηκε έντονα με τους καουμπόηδες και αργότερα απαθανατίστηκε στις κλασικές ταινίες γουέστερν.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε και από γυναίκες που εργάζονταν στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων, προκειμένου να κρατούν τα μαλλιά τους μακριά από το πρόσωπο και τα μηχανήματα. Η εικόνα αυτή ταυτίστηκε ιδιαίτερα με τη Rosie the Riveter, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα των εργαζόμενων γυναικών της εποχής.

Η μπαντάνα είναι ένα αξεσουάρ που δίνει άλλον αέρα στο στυλ / Φωτογραφία: ShotPrime Studio / Shutterstock

Σύμβολο υποκουλτούρας, ταυτότητας και αλληλεγγύης

Στη συνέχεια, η μπαντάνα απέκτησε πολλαπλούς συμβολισμούς. Υιοθετήθηκε από την queer κοινότητα, αλλά σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα χρησιμοποιήθηκε επίσης ως ένδειξη σύνδεσης με συμμορίες.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Bloods και οι Crips στο Λος Άντζελες, που συνδέθηκαν, αντίστοιχα, με την κόκκινη και την μπλε μπαντάνα.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο μαντήλι χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο αλληλεγγύης στο εργατικό κίνημα των ΗΠΑ και απέκτησε σημαντική παρουσία στην κουλτούρα του hip-hop.

Ακριβώς αυτή η δυνατότητα της μπαντάνας να μεταμορφώνεται και να αποκτά διαφορετικό νόημα ανάλογα με την εποχή, την κοινωνική ομάδα και το στιλ αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της διαχρονικής γοητείας της.

Από το μίνιμαλ στιλ έως την αισθητική της Jackie O

Οι σημερινές επιλογές είναι ιδιαίτερα πολλές. Μια απλή, μονόχρωμη μπαντάνα μπορεί να λειτουργήσει ως μίνιμαλ καλοκαιρινό αξεσουάρ στην πόλη, ενώ μια μεταξωτή εμπριμέ εκδοχή παραπέμπει περισσότερο στη διαχρονική κομψότητα της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στις εμφανίσεις της στην Ελλάδα.

Τα κεντημένα ή κροσέ μαντήλια προσφέρουν μια πιο ρομαντική και παιχνιδιάρικη προσέγγιση, ενώ brands όπως η Damson Madder έχουν παρουσιάσει καρό σχέδια, ακόμη και σε έντονα χρώματα όπως το φούξια, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με αντίστοιχα φορέματα.

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Η συγκεκριμένη αισθητική, πάντως, απαιτεί προσεκτικό styling. Η απόσταση ανάμεσα στο σύγχρονο σκανδιναβικό street style και σε μια πιο ρετρό, «αγροτική» εικόνα που παραπέμπει σε σειρές όπως «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»﻿ ή ακόμη και στη διαδικτυακή αισθητική των λεγόμενων tradwives μπορεί να αποδειχθεί μικρή.

Ένα αξεσουάρ με πρακτικό ρόλο στον καύσωνα

Πέρα από τη μόδα, η επιστροφή της μπαντάνας συμπίπτει και με την ανάγκη για πρακτικά αξεσουάρ τους ιδιαίτερα ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.

Μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική προσθήκη στην γκαρνταρόμπα των διακοπών, προσφέροντας παράλληλα κάλυψη από τον ήλιο. Η κάλυψη του κεφαλιού βοηθά να περιοριστεί η άμεση έκθεση στον ήλιο, προστατεύοντας τα μαλλιά από την ταλαιπωρία και το τριχωτό από το χαρακτηριστικό έντονο κοκκίνισμα που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη έκθεση.

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Με ιστορία που ξεκινά αιώνες πριν, ισχυρούς συμβολισμούς και μια θέση τόσο στην pop κουλτούρα όσο και στο σύγχρονο street style, η μπαντάνα αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ένα από τα πιο ευέλικτα αξεσουάρ του καλοκαιριού.