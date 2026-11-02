Μπάμπης Λαζαρίδης για GNTM: «Δεν με νοιάζει καν, επειδή δεν είμαι εγώ δεν το βλέπω» -Τι είπε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη - iefimerida.gr

Για την εμπειρία του στο «GNTM» και τους λόγους που δεν παρακολουθεί τον φετινό κύκλο του ριάλιτι μόδας μίλησε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μπάμπης Λαζαρίδης απέδωσε την αποτυχία του στην οντισιόν του GNTM στο έντονο άγχος, το οποίο δεν του επέτρεψε να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες, τονίζοντας πως πλέον προχωρά στην καριέρα του.

Παρά την απόρριψή του, συνεχίζει δυναμικά στο μόντελινγκ, καθώς περπάτησε πρόσφατα στην πασαρέλα της Εβδομάδας Ελληνικής Μόδας, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία του ριάλιτι δεν τον αποθάρρυνε και δεν καθόρισε την πορεία του.

Δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί τον φετινό κύκλο του GNTM και εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη νέα μορφή του προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το συγκεκριμένο ριάλιτι μόδας.

Ερωτηθείς για τους λόγους της αρνητικής του στάσης, αποκαλύπτει με ειλικρίνεια ότι ο μοναδικός λόγος που δεν παρακολουθεί το ριάλιτι είναι το γεγονός ότι δεν συμμετέχει ο ίδιος σε αυτό φέτος.

Ο 21χρονος, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις οντισιόν του «GNTM», χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, έκανε δηλώσεις στις κάμερες, οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

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Μπάμπης Λαζαρίδης: «Δεν με νοιάζει καν το GNTM»

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη εξήγησε ότι το άγχος δεν του επέτρεψε να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες κατά τη διάρκεια της οντισιόν, τονίζοντας ότι συνεχίζει να ασχολείται με το μόντελινγκ.

Μάλιστα, ο 21χρονος περπάτησε πρόσφατα στην πασαρέλα της Εβδομάδας Ελληνικής Μόδας, δείχνοντας ότι η απόρριψή του από το ριάλιτι δεν τον αποθάρρυνε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι δεν του αρέσει ο φετινός κύκλος του «GNTM» και πως δεν παρακολουθεί το πρόγραμμα, καθώς δεν συμμετέχει ο ίδιος.

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«Έχω εξηγήσει ότι στο "GNTM" είχα απλά άγχος και δεν έδειξα τι αξίζω, το δείχνω τώρα οπότε δεν με νοιάζει καν το "GNTM" πραγματικά. Δεν έχασα είναι η αλήθεια, δεν μου πολυαρέσει έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος. Δεν το παρακολουθώ καν βασικά» ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε τι δεν του αρέσει, απάντησε «Απλά επειδή δεν είμαι εγώ δεν το βλέπω».

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