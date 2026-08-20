Στο καταπράσινο Μπαλί η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου -Τάισε μακάκους και απόλαυσε το φυσικό τοπίο [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια μοναδική εμπειρία βίωσε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου που επέλεξε για τις διακοπές της το εξωτικό και καταπράσινο Μπαλί όπου η φύση οργιάζει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το μοντέλο και ηθοποιός Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου επισκέφθηκε την πόλη Ούμπουντ στο Μπαλί, όπου περιηγήθηκε στο ιερό δάσος με τους μακάκους και τους αρχαίους ναούς, μοιραζόμενη την εμπειρία της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Κατά την παραμονή της φωτογραφήθηκε περιτριγυρισμένη από μακάκους και μοιράστηκε βίντεο όπου τάισε έναν μικρό μακάκα που καθόταν στα πόδια της, βιώνοντας μια μοναδική επαφή με τα ζώα της περιοχής.

Μετά από πέντε χρόνια σχέσης με τον Κώστα Πηλαδάκη, το ζευγάρι αντιμετώπισε μια σύντομη κρίση, χωρίζοντας τον Ιούνιο του 2024. Η επανασύνδεσή τους πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Παρά τις παλαιότερες φήμες για γάμο, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ίδια έχει τονίσει πως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας αποτελούν προσωπική επιλογή και όχι κοινωνική υποχρέωση.

Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μοιράστηκε βίντεο και εικόνες με τους διαδικτυακού της ακολούθους, όπου δεσπόζουν πανύψηλοι φοίνικες, τρεχούμενα νερά και πολλοί μακάκοι.

Όπως αποκάλυψε το μοντέλο και ηθοποιός στην ανάρτηση, μεταξύ άλλων επισκέφθηκε την πόλη Ούμπουντ, όπου υπάρχει το ιερό δάσος με μακάκους και αρχαίους ναούς.

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Η επαφή της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου με τους μακάκους

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου πόζαρε με φόντο το καταπράσινο τοπίο, ενώ φωτογραφήθηκε και περιτριγυρισμένη από μακάκους.

Δείτε τα στιγμιότυπα

Μάλιστα σε βίντεο που πόσταρε έχει έναν μικρό μακάκα πάνω στα πόδια της τον οποίο και τάισε, ζώντας μια διαφορετική εμπειρία με τα συμπαθή ζώα.

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Δείτε το βίντεο

Ο χωρισμός και η επανασύνδεση

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και ο Κώστας Πηλαδάκης είναι μαζί και πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, έχοντας συμπληρώσει 5 χρόνια κοινής πορείας. Αν και το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει τον Ιούνιο του 2024, η κρίση αυτή κράτησε ελάχιστα, καθώς τον Αύγουστο του ίδιου έτους προχώρησαν στην επανασύνδεσή τους.

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Η ηθοποιός έχει χαρακτηρίσει τον επιχειρηματία ως τον άντρα που την έκανε απόλυτα ευτυχισμένη. Παρά τις παλαιότερες φήμες για γάμο στη Μύκονο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία. Η Ναυσικά έχει τονίσει σε δηλώσεις της πως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας αποτελούν προσωπική επιλογή και όχι κοινωνική υποχρέωση.

