Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας μαζί στη γαλλική τηλεόραση -Τραγούδησαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι» [βίντεο] - iefimerida.gr

Συγκίνηση προκάλεσε η Νάνα Μούσχουρη στη γαλλική τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Χάρτινο το φεγγαράκι».

Η 92χρονη θρυλική Ελληνίδα ερμηνεύτρια, με την χαρακτηριστική της ευαισθησία, κατάφερε για ακόμη μία φορά να μαγέψει το κοινό.

Στο πλευρό της 92χρονης τραγουδίστριας βρέθηκε ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας, ο οποίος άνοιξε την εμφάνιση με ένα τρυφερό χειροφίλημα και την ολοκλήρωσε αγκαλιάζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα. Η εμφάνιση των δύο προσωπικοτήτων πραγματοποιήθηκε σε ειδικό αφιέρωμα για τις γυναίκες, υπό τον τίτλο «nos voix pour toutes» (οι φωνές μας για όλες).

Δείτε το βίντεο με την ερμηνεία τους

Το κοινό, εμφανώς συγκινημένο, ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, τιμώντας τη Μούσχουρη για τη μακρόχρονη διεθνή πορεία της αλλά και τον Αλιάγα, που εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γαλλικής τηλεόρασης.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χάρτινο το φεγγαράκι» αποτελεί δημιουργία του Μάνου Χατζιδάκι, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, γραμμένη για το έργο «Λεωφορείον ο πόθος».