Ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τον χωρισμό: «Έχω αρχίσει να κάνω όνειρα. Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου» - iefimerida.gr

Όπως εξομολογήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του μετά από περίπου δέκα χρόνια σχέσης αποτελεί για εκείνον μία νέα αρχή.

Ο γνωστός μουσικός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και αφού ανέφερε πως ο χωρισμός είναι ένα γερό «χαστούκι», επικεντρώθηκε στη σωστή και χωρίς προβλήματα ανατροφή των παιδιών τους.



Άρης Μουγκοπέτρος: «Τα παιδάκια αυτό που θέλουν είναι χαρά»

Αρχικά, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε: «Νομίζω ότι είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός και όταν χωρίζεις με αυτό τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι όταν χωρίζεις είναι μία αρχή στο να φτιάξεις τη σχέση σου με άλλον τρόπο με την πρώην σύντροφό σου και να λειτουργήσετε καλύτερα πλέον, εφόσον βλέπεις ότι δεν τα πάτε καλά, για την ανατροφή των παιδιών. Γιατί νομίζω ότι δεν ευθύνεται κανένα παιδάκι για τις ηλιθιότητες -συγγνώμη για την έκφραση- των μεγάλων. Τα παιδάκια αυτό που θέλουν είναι χαρά. Θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένους τους γονείς και θέλουν αγάπη. Δεν θέλουν κάτι άλλο, δεν αγαπάνε με δόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε για την προσωπική του ζωή αυτό το διάστημα: «Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει να κάνω όνειρα. Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση, των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπειτα έπαιξε κλαρίνο και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον γιατρό του, καθώς θεωρεί πως χωρίς εκείνον δεν θα μπορούσε να παίξει ξανά. Όπως αποκάλυψε, έχει κάνει τατουάζ και τα αρχικά του ονόματός του.

Ο χωρισμός του σπεσιαλίστα του κλαρίνου με τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου ήρθε λίγους μήνες μετά το ατύχημα με την κροτίδα που τον οδήγησε σε ακρωτηριασμό δαχτύλων του χεριού του, το Πάσχα του 2025. Το ζευγάρι πριν από τον χωρισμό είχε αποκτήσει δύο κόρες.

