Με 27χρονο μοντέλο του OnlyFans βγαίνει ο Σάσα Μπάρον Κόεν, μετά το διαζύγιό του [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν φέρεται να έχει προχωρήσει μετά το διαζύγιό του με την Άιλα Φίσερ, ξεκινώντας νέο δεσμό με ένα μοντέλο, 26 χρόνια μικρότερό του.

Ο 53χρονος ηθοποιός χώρισε από την Αυστραλή ηθοποιό στα τέλη του 2023, μετά από 14 χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών.

Ο Κόεν έχει αρχίσει πλέον να βγαίνει με την 27χρονη Χάνα Πάλμερ, μετά τη γνωριμία τους στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων του Ταϊκα Γουατίτι τον περασμένο μήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η νέα σχέση του Σάσα Μπάρον Κόεν

Σύμφωνα με τη The Sun, ο σταρ του «Borat» και το σέξι μοντέλο εθεάθησαν να φεύγουν από εστιατόριο μετά από δείπνο μαζί, και ενώ βγήκαν ξεχωριστά, επιβιβάστηκαν στην ίδια λιμουζίνα.

Φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ δείχνουν τη Χάνα να εντυπωσιάζει με ένα λεοπάρ μίνι φόρεμα και μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ αποχωρεί, λίγο πριν εμφανιστεί ο Κόεν φορώντας ένα πολύχρωμο ριγέ πουκάμισο και τραγιάσκα.

Ένας παρευρισκόμενος δήλωσε: «Έμειναν μέσα για δύο ώρες και φαίνονταν να έχουν μια βαθιά συζήτηση. Παρά τη διαφορά ηλικίας, τα πήγαιναν πολύ καλά και έδειχναν να έχουν πολλά να πουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν / Φωτογραφία: AP Photo

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια που διοργάνωσαν ο Ταϊκα Γουατίτι και η ποπ σταρ σύζυγός του, Ρίτα Όρα, στην Ίμπιζα τον περασμένο μήνα.

Το μοντέλο με το οποίο βγαίνει ο Σάσα Μπάρον Κόεν / Φωτογραφία: Instagram

Το ζευγάρι νοίκιασε μια βίλα στο νησί, όπου φιλοξένησε διασημότητες όπως η Κέιτ Μος, ο Ματ Ντέιμον, ο Σεμπάστιαν Σταν κ.α.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λίστα καλεσμένων ήταν επίσης ο Σάσα Μπάρον και η Χάνα, η οποία είναι φίλη της Ρίτα, και οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να διασκεδάζουν στο πάρτι.

Το 27χρονο μοντέλο του OnlyFans / Φωτογραφία: Instagram

Ένας άνθρωπος από το περιβάλλον τους είπε στη The Sun: «Ο Σάσα και η Χάνα θα γνωρίστηκαν στο πάρτι. Ήταν ένα μεγάλο δείπνο πριν συνεχίσουν με χορό στο νυχτερινό κλαμπ της βίλας. Η Χάνα είναι ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια, τόσο έξυπνη όσο και όμορφη. Ο Σάσα είναι πολύ τυχερός που βγήκε ραντεβού μαζί της. Είναι πραγματικό κελεπούρι».

Η Χάνα έχει αποκτήσει μεγάλη επιτυχία στα social media, χάρη στις εντυπωσιακές φωτογραφίες της, συγκεντρώνοντας 2,2 εκατ. followers στο Instagram και 575.000 στο TikTok.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο του OnlyFans / Φωτογραφία: Instagram

Οι λογαριασμοί της είναι γεμάτοι με φωτογραφίες με μαγιό από εξωτικά και πολυτελή ταξίδια σε μέρη όπως η Χαβάη, το Μεξικό και το Σεν Τροπέ.

Η Χάνα διατηρούσε επίσης λογαριασμό στο OnlyFans για πιο τολμηρό περιεχόμενο, από τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 4 εκατ. λιρών μέσα στον πρώτο της χρόνο στην πλατφόρμα για ενήλικες.

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν και η Άιλα Φίσερ / Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φερόμενος νέος έρωτας του Σάσα έρχεται μόλις τρεις μήνες αφότου εκείνος και η Άιλα οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους, ύψους 120 εκατ. λιρών, τον Ιούνιο.