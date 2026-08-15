Μοντέλο δέχθηκε κριτική για το κενό ανάμεσα στα δόντια της: Η πληρωμένη απάντησή της [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην αρνητική κριτική που δέχτηκε για το κενό στα δόντια της απάντησε με ένα μοναδικό τρόπο το μοντέλο Destiny Viva.



Το μοντέλο δέχθηκε πρόσφατα ένα σχόλιο που έγραφε: «φτιάξε τα δόντια σου bro» και αποφάσισε να απαντήσει με ένα βίντεο στο TikTok ανατρέποντας την αρνητική κριτική, προβάλλοντας τη δουλειά της και δείχνοντας με περηφάνια το κενό ανάμεσα στα δόντια της.



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Το βίντεο - απάντηση του μοντέλου

Στο βίντεο, η Viva χαμογελά πλατιά στην κάμερα, ενώ πάνω στην εικόνα εμφανίζεται το μήνυμα: «POV: Η καλύτερη εκδίκηση είναι η επιτυχία σου». Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει το μοντέλο μπροστά από διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες, μεταξύ των οποίων διαφημίσεις στο μετρό, διαφημίσεις ρούχων και προϊόντων μαλλιών, μια διαφημιστική πινακίδα της Pandora και πολλά άλλες καταστημάτων ένδυσης.



Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Το αφιερώνω σε όλους τους απολύτως ατελείς ανθρώπους» και απευθυνόμενη σε όσους «δεν υπέκυψαν και δεν πρόκειται να υποκύψουν στα πρότυπα ομορφιάς της κοινωνίας» πρόσθεσε: «Σε εκείνους που σήμερα αγκαλιάζουν τις ιδιαιτερότητές τους, είτε πρόκειται για ένα στραβό (αλλά γοητευτικό) χαμόγελο, μαλλιά που απλώς δεν συνεργάζονται (όσο κι αν προσπαθείς), είτε για μια μύτη που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε κάποιον χειρουργό στην Τουρκία ως πρότυπο για έμπνευση. Σε εκείνους που δεν έχουν ακόμη αγκαλιάσει τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά βρίσκονται στη διαδικασία να το κάνουν».



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Ολοκλήρωσε τη λεζάντα δίνοντας έμφαση στη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου: «Σε όλους τους ανθρώπους που είναι ακριβώς αυτό – ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ. Πόσο βαρετός θα ήταν ο κόσμος αν όλοι μοιάζαμε μεταξύ μας;!!!...».



Δεκάδες τα θετικά σχόλια

Το βίντεό της συγκέντρωσε δεκάδες θετικά σχόλια. «Οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ να δείχνουν διαφορετικοί» έγραψε κάποιος με το μοντέλο να απαντά: «Συμφωνώ! Οι άνθρωποι φοβούνται απίστευτα πολύ να μην ταιριάζουν στο σύνολο. Είναι κατανοητό, αλλά είναι ένας πολύ θλιβερός τρόπος να ζεις!».



Ένα άλλο μήνυμα ανέφερε: «Εμβληματική απάντηση, Μου άρεσε που απλώς συνέχισες την πορεία σου», στο οποίο απάντησε: «Πάντα! Αυτό είναι το κλειδί για μια καλή ζωή – απλώς συνεχίζεις!».