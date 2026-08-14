Το μονόπετρο του αρραβώνα της Αλεσάντρα Αμπρόσιο -Δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σχεδιαστή κοσμημάτων Μπακ Πάλμερ - iefimerida.gr

Φωτογραφίες που εστιάζουν στο εντυπωσιακό μονόπετρο του αρραβώνα της με τον Μπακ Πάλμερ δημοσίευσε στα social media η Αλεσάντρα Αμπρόσιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ανακοίνωσε ότι ο σύντροφός της, Μπακ Πάλμερ, της έκανε πρόταση γάμου τον Απρίλιο. Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram με φωτογραφίες από την παραλία όπου έλαβε χώρα το γεγονός.

Ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων γονάτισε μέσα σε μια καρδιά σχεδιασμένη στην άμμο για να της κάνει την πρόταση. Ακολούθησαν τρυφερές στιγμές του ζευγαριού στη θάλασσα, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες και βίντεο.

Λίγες ημέρες μετά την αρχική ανακοίνωση, το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε νέες φωτογραφίες. Σε αυτές πόζαρε μόνη και με τον αρραβωνιαστικό της, φροντίζοντας να επιδεικνύει το εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι της.

Σε νέα της ανάρτηση, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εξομολογήθηκε τα συναισθήματά της. Δήλωσε πως ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις μαγικές στιγμές που έζησε με τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια της πρότασης γάμου.

Το 45χρονο μοντέλο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και σχεδιαστή κοσμημάτων τον περασμένο Απρίλιο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παραλία που συνέβη το ευχάριστο γεγονός.

Λίγες μέρες αφότου η Αμπρόσιο έκανε γνωστή την είδηση, δημοσίευσε επιπλέον στιγμιότυπα στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί με τους θαυμαστές τις φωτογραφίες που εστίαζαν στο εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

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Ζει τον έρωτα η Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Το διάσημο μοντέλο της Victoria’s Secret πόζαρε μόνη της, αλλά και στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, φροντίζοντας να επιδεικνύει το μονόπετρο.

Δείτε τις φωτογραφίες



«Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα ζήσαμε. Μερικές μαγικές στιγμές», εξομολογήθηκε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση γάμου σε μαγευτική παραλία

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη ότι ο Μπακ Πάλμερ της έκανε πρόταση γάμου τον Απρίλιο, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα. Στις εικόνες, ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίζεται γονατισμένος μέσα σε μια καρδιά που είχε σχεδιάσει στην άμμο, ενώ άλλες φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι να τρέχει στη θάλασσα και να αγκαλιάζεται.

Σε βίντεο από drone, οι δυο τους χαμογελούν μέσα σε μια καρδιά που έχουν σχηματίσει στην παραλία.

«Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή» έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της, συνοδεύοντας την ανάρτηση.