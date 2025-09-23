Η Μόνικα Μπελούτσι εξήγησε ξεκάθαρα γιατί χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον - iefimerida.gr

Τρία χρόνια πριν η είδηση πως η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον ήταν ζευγάρι ενθουσίασε τους λάτρεις του κινηματογράφου.



Fast forward όμως και τρία χρόνια μετά, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι με κοινό τους ανακοινωθέν προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο οποίο τόνισαν την «βαθιά στοργή και τον αμοιβαίο σεβασμό» που εξακολουθούν να τρέφουν ο ένας για τον άλλον, παρά την απόφασή τους να πορευτούν χωριστά. Και τώρα, η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό.



Η Ιταλίδα ντίβα παραχώρησε συνέντευξη στη Vogue Italia όπου μίλησε για την οικογένειά της και για τον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη. «Υπάρχουν δρόμοι που, σε κάποια στιγμή, συναντιούνται σε μια πορεία που συνεχίζεται για πάντα… Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν για να διανύσουμε ένα κομμάτι μαζί και μετά να ξαναχωρίσουν» δήλωσε η Μόνικα Μπελούτσι, προσθέτοντας: «Ωστόσο, όσο ζω, ο Τιμ θα έχει πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου», ξεκαθαρίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη που εξακολουθούν να νιώθουν.



Η ιστορία αγάπης της Μόνικα Μπελούτσι και του Τιμ Μπάρτον



Η ιστορία αγάπης τους ξεκινά το 2022. Το ζευγάρι συναντήθηκε στο Φεστιβάλ Lumière της Λυών, στη νοτιοανατολική Γαλλία, όταν η Μόνικα παρέδωσε στον Τιμ ένα βραβείο για την πορεία του. Έναν χρόνο αργότερα, η ηθοποιός μίλησε για εκείνον ως σύντροφό της για πρώτη φορά σε συνέντευξή της στο Elle France: «Είναι ένας υπέροχος άντρας», είχε αποκαλύψει τότε.



Την ίδια χρονιά, το 2023, το ζευγάρι επισημοποίησε δημόσια τον έρωτά του, εμφανιζόμενο μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης. Ο Μπάρτον παρευρέθηκε στο γεγονός για να στηρίξει τη Μπελούτσι στην πρεμιέρα της ταινίας «Maria Callas: Lettere e Memori», μιας ταινίας όπου η ηθοποιός κατέκτησε ξανά το κοινό με την εξαιρετική της ερμηνεία ως η Ελληνίδα σοπράνο.

Η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον περασμένο Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα. «Ο Τιμ είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είμαι. Τον σέβομαι ως σκηνοθέτη. Είναι υπέροχος. Είμαι με τον άνθρωπο, όχι με τον καλλιτέχνη», είχε δηλώσει τότε η Μπελούτσι, εξηγώντας επιπλέον πώς ήταν η σχέση τους: «Η αγάπη είναι κάτι δύσκολο να εξηγηθεί. Αυτό που άλλαξε για μένα με τον καιρό είναι ότι τώρα δύο ενήλικες ψυχές συνομιλούν με τις εμπειρίες τους και έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να σχετίζονται», είχε τονίσει μιλώντας για το ειδύλλιό τους.