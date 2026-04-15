Δέσποινα Μοιραράκη: «Το πιο ακριβό χαλί το έχω πουλήσει στη Θεσσαλονίκη και είναι μοναδικό στον κόσμο» - iefimerida.gr

Σε ένα ιδιαίτερα σπάνιο χαλί αναφέρθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, το οποίο είναι το ακριβότερο που έχει πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα ολομέταξο κομμάτι αξίας 180.000 ευρώ το οποίο κατέληξε σε σπίτι εφοπλιστή στη συμπρωτεύουσα, ενώ όπως σημείωσε η επιχειρηματίας είναι το μοναδικό στον κόσμο με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που διαθέτει.

Όπως αποκάλυψε η Δέσποινα Μοιραράκη το χαλί το έφερε στην Ελλάδα προκειμένου να το δειγματίσει χωρίς να το έχει πληρώσει στον προμηθευτή της, καθώς η αξία του ήταν πολύ μεγάλη. Τελικά όλα πήγαν καλά και ο αγοραστής το κράτησε εκτιμώντας την μοναδικότητά του.

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το έψαχνε και αυτός σε όλον τον κόσμο»



«Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί, το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε και αυτός σε όλον τον κόσμο», ανέφερε η επιχειρηματίας που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό».

Στη συνέχεια, η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο χαλί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: «Το χαλί αυτό πήγε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος, με 5 μέτρα πλάτος. Ολομέταξο και double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη».

«Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω»

Τέλος, περιέγραψε τη διαδικασία του δειγματισμού του χαλιού, μέχρι να κλείσει η συμφωνία για την πώλησή του: «Είναι πολύ ωραία η ιστορία, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης: “Ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις την επαφή να του το δώσουμε”. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Επειδή έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, μου το έφερε και το δειγματίσαμε».

