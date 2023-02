Το μνημόσυνο για τη Βίβιαν Γουέστγουντ είχε statement εμφανίσεις από celebrities -Ποιοι πήγαν - iefimerida.gr

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Βίβιαν Γουέστγουντ, που πέθανε στα 81 της χρόνια τον περασμένο Δεκέμβριο, τιμήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ένα μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στον 800 ετών καθεδρικό ναό του Southwark στο Νότιο Λονδίνο.

Φίλοι και συγγενείς μνημόνευσαν την Γουέστγουντ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως δασκάλα πριν στραφεί στη μόδα και χρησιμοποίησε το αναρχικό της πνεύμα για να ορίσει μια εμφάνιση συνώνυμη με το πανκ κίνημα του 20ού αιώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα τελευταία της χρόνια, έγινε ακτιβίστρια, ευαισθητοποίησε για την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα διηύθυνε μια επιχείρηση μόδας που έφτιαχνε ρούχα που οι γυναίκες ήθελαν πραγματικά να φορέσουν.

Ποιοι πήγαν στο μνημόσυνο για τη Βίβιαν Γουέστγουντ

Γύρω στη 1:30 μ.μ. της Παρασκευής , οι φίλοι και η οικογένεια της Βίβιαν Γουέστγουντ άρχισαν να καταφθάνουν στον καθεδρικό ναό. Ο Marc Jacobs, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στη Westwood με την τελευταία του συλλογή, έφτασε μαζί με τη Victoria Beckham, και οι δύο ντυμένοι στα μαύρα από πάνω μέχρι κάτω.

Ο Marc Jacobs έφτασε μαζί με τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Η Kate Moss και η κόρη της, Lila, ήταν εκεί και έδειχναν σχεδόν ίδιες με κομμάτια της Westwood.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Kate Moss με την κόρη της, Lila

Το ίδιο και η Βρετανίδα καλλιτέχνις Tracy Emin, ο ηθοποιός Richard E. Grant, η Bianca και η Georgia May Jagger, η Elle Fanning και η Christina Hendricks.

H Βρετανοαμερικανίδα μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας, Georgia May Jagger

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Christina Hendricks

H ηθοποιός Ελ Φάνινγκ.



Σε μία total Vivienne Westwood εμφάνιση, η ηθοποιός Helena Bonham Carter

O Αυστραλός μουσικός Nick Cave με τη σύζυγό του Σούζι Κέιβ



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O μουσικός Bob Geldof.

O ηθοποιός Richard E. Grant.

Η Anna Wintour και ο Edward Enninful ήταν επίσης εκεί.

Η θρυλική Editor-in-Chief της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Αγγλος αρχισυντάκτης της Vogue, Έντουαρντ Έννινφουλ

Ο κόσμος εισήλθε υπό τους ήχους μιας μπάντας χάλκινων πνευστών που έπαιζε το «Slipping Through My Fingers» των ABBA, το «Memory» από το Cats και το "Do-Re-Mi" του Sound of Music (η Westwood χόρεψε με τους ABBA σε μια διαμαρτυρία κατά της εξόρυξης υδρογονανθράκων το 2018).

Ο σύζυγος, συνάδελφος και κάποτε μαθητής της Γουέστγουντ, Andreas Kronthaler, αφηγήθηκε ιστορίες από την εποχή που γνωρίστηκαν για πρώτη φορά και τριγυρνούσαν κρυφά στη Βιέννη, ενώ εκείνος ήταν φοιτητής της στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών της πόλης. Μίλησε για εκείνον και την «αγαπημένη του» που προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα ποιητικά βιβλία της Γουέστγουντ. Οι ευχαριστίες του Kronthaler προς τους παρευρισκόμενους ήταν πολλές, με τις μεγαλύτερες να αποδίδονται στους συνεργάτες τους, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι με τα καλύτερα σύνολα της Westwood.

Τέλος, η Cora Corré, η εγγονή της Γουέστγουντ, με ένα μπλέιζερ που είχε την υπογραφή της γιαγιάς της, εξήγησε πώς συνεργάστηκε στενά μαζί της για τη δημιουργία του Ιδρύματος Vivienne τα τελευταία χρόνια, το οποίο η Westwood ήθελε να δημιουργήσει για να έχει μια διαρκή κληρονομιά και αντίκτυπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Corré αφηγήθηκε ότι όταν ρώτησε τη γιαγιά της πώς θα περιέγραφε τον εαυτό της, εκείνη είχε πει: «Μια ακτιβίστρια, μια ταοίστρια, μια δασκάλα», στη συνέχεια σήκωσε τους ώμους της και πρόσθεσε: «μια σχεδιάστρια».

Φωτογραφίες: Splash News