Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Όμπρεϊ Πλάζα: Ένα χρόνο μετά την τραγωδία με τον θάνατο του πρώην συζύγου της - iefimerida.gr

Το πρώτο τους παιδί υποδέχτηκαν η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Κρίστοφερ 'Aμποτ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια της σειράς «The White Lotus» έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι στα τέλη Ιουλίου.

Η Όμπρεϊ Πλάζα με τον σύντροφό της Κρίστοφερ Άμποτ

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Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την ηθοποιό την Κυριακή 9 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου να κρατά το μωρό της τυλιγμένο σε μια γκρι κουβερτούλα. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μετά την αυλαία της θεατρικής παράστασης «Death of a Salesman στο Μπρόντγουεϊ, όπου συμμετείχε ο σύντροφός της ο οποίος έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Η τραγωδία με τον θάνατο του πρώην συζύγου της Όμπρεϊ Πλάζα

Η είδηση της εγκυμοσύνης της έγινε γνωστή τον Απρίλιο, περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τζεφ Μπαένα.

Η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Κρίστοφερ 'Αμποτ οι οποίοι κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχουν συνυπάρξει επαγγελματικά στο παρελθόν, τόσο στην ταινία «Black Bear» του 2020 όσο και στην off-Broadway θεατρική παράσταση «Danny and the Deep Blue Sea».

ΑΠΕ-ΜΠΕ