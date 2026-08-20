Η μητέρα της Χέιντεν Πανετιέρ για τον πρώην σύντροφο της ηθοποιού: «Ανησυχούσαμε εδώ και πολύ καιρό εξαιτίας του» - iefimerida.gr

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου της 36χρονης Χέιντεν Πανετιέρ μέσα στο σπίτι της στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρώην σύντροφός της Χέιντεν Πανετιέρ, βρισκόταν στο διαμέρισμα κατά τον θάνατό της. Οι διασώστες εντόπισαν στο σημείο το ειδικό ρινικό σπρέι Narcan, που χρησιμοποιείται για την αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με σοβαρότητα, καθώς η Αστυνομία του Γκρίνβιλ και ο ιατροδικαστής διεξάγουν ξεχωριστές έρευνες, ενώ εμπλέκεται στην υπόθεση και η αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Η μητέρα της ηθοποιού, Λέσλι Βόγκελ, επιβεβαίωσε την εμπλοκή ειδικού ερευνητή ναρκωτικών, δηλώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πως οι Αρχές διερευνούν ενεργά τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο.

Η οικογένεια στρέφεται ευθέως κατά του Μπράιαν Χίκερσον, τον οποίο κατηγορεί ότι βρισκόταν μαζί της όταν πέθανε και ότι στο παρελθόν τής διευκόλυνε την πρόσβαση σε ουσίες, εκφράζοντας τη μακροχρόνια ανησυχία της.

Η άτυχη ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της πάνω σε μια πολυθρόνα, στο διαμέρισμα όπου διέμενε, μόλις πέντε ημέρες πριν γιορτάσει τα 37α γενέθλιά της.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή που προήλθε από υπερβολική δόση ουσιών.

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Χέιντεν Πανετιέρ: Η παρουσία του Μπράιαν Χίκερσον

Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική έκθεση, στο σημείο της τραγωδίας βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, μαζί με τον αδερφό του. Οι δύο άνδρες διατήρησαν την παρουσία τους στον χώρο μέχρι την άφιξη των Αρχών.

Παράλληλα, οι διασώστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα «Narcan», το ειδικό ρινικό σπρέι που χρησιμοποιείται άμεσα για την αναστροφή των επιδράσεων από υπερβολική δόση οπιοειδών. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον ευρύτερες διαστάσεις.

Τόσο η Αστυνομία του Γκρίνβιλ όσο και το γραφείο του ιατροδικαστή διεξάγουν ξεχωριστές έρευνες. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα εμπλέκουν στην υπόθεση και την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

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Ειδικός ερευνητής συμμετέχει στην υπόθεση

Η 70χρονη μητέρα της ηθοποιού, Λέσλι Βόγκελ, επιβεβαίωσε στο NBC News τη συμμετοχή ειδικού ερευνητή ναρκωτικών, σημειώνοντας: «Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι υπάρχουν ερωτήματα, όπως φυσικά υπάρχουν σε όλους, και ότι διερευνούν ενεργά την υπόθεση».

Η τοποθέτηση της Βόγκελ έγινε μία ημέρα αφότου η ίδια αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά του Χίκερσον.

Η Πανετιέρ και ο Χίκερσον είχαν μια ιδιαίτερα ταραχώδη σχέση από το 2018 έως το 2022, γεμάτη χωρισμούς, επανασυνδέσεις, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά και συλλήψεις.

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«Ήταν μαζί της όταν πέθανε»

Ο Χίκερσον είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για κακοποίηση της ηθοποιού, ωστόσο τους τελευταίους μήνες οι δυο τους είχαν αρχίσει ξανά να περνούν χρόνους μαζί. Η μητέρα της εκφράζει την έντονη οργή και την ανησυχία της οικογένειας, τονίζοντας πως «αυτός ο άνθρωπος στη ζωή της, από τον οποίο προσπαθούσαμε εδώ και πολύ καιρό να την απομακρύνουμε, ήταν μαζί της όταν πέθανε. Και αυτός ήταν ο Μπράιαν Χίκερσον».

Η Βόγκελ συμπλήρωσε με νόημα: «Υπάρχει μεγάλο ιστορικό και στο παρελθόν ο Μπράιαν είχε πολλές φορές διευκολύνει τη Χέιντεν σε καταστάσεις που μας ανησυχούσαν. Γι’ αυτό ο πατέρας της και εγώ ανησυχούσαμε εδώ και πολύ καιρό εξαιτίας του».

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η μητέρα της ηθοποιού επέμεινε ότι η κόρη της και ο Χίκερσον ήταν μαζί την κρίσιμη περίοδο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «πάντα ήξερε πως ήταν μαζί». Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας.

