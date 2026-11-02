Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου εγώ το 'χασα. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να λέω ούτε το όνομα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει και τα συναισθήματά της για τον γιο της, Γιώργο Μαζωνάκη, μίλησε η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κλειώ Μαζωνάκη περιγράφει τη δυσχερή συναισθηματική κατάσταση που βιώνει, εξηγώντας πως δυσκολεύεται ακόμα και να αναφερθεί ονομαστικά στον γιο της, καθώς η ψυχολογική της φόρτιση είναι εξαιρετικά μεγάλη και αποφεύγει συνειδητά οποιαδήποτε συζήτηση.

Η ίδια δηλώνει χαρακτηριστικά ότι αισθάνεται πως έχει «χάσει» το παιδί της και δεν είναι καλά, επαναλαμβάνοντας την αδυναμία της να ακούει ακόμη και το όνομά του, κάτι το οποίο πλέον αποφεύγει συνειδητά.

Ερωτηθείσα για το εάν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, η κα. Μαζωνάκη δηλώνει πλήρη αποστασιοποίηση από την επικαιρότητα, τονίζοντας ότι από την ημέρα της ρήξης δεν παρακολουθεί ειδήσεις και δεν γνωρίζει τις εξελίξεις.

Στο κλείσιμο των δηλώσεών της εκφράζει την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, αφήνοντας να εννοηθεί πως εναποθέτει τις ελπίδες της στις αρμόδιες αρχές για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η μητέρα του γνωστού καλλιτέχνη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου, αποκαλύπτοντας ότι αποφεύγει ακόμη και να ακούει το όνομα του γιου της, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη.

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Κλειώ Μαζωνάκη: «Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα»

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μητέρα του περιέγραψε τη συναισθηματική της κατάσταση, εξηγώντας ότι δυσκολεύεται ακόμη και να αναφερθεί στον γιο της.

«Το παιδί μου εγώ το 'χασα. Δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θεωρεί ότι δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη όλη η αλήθεια για όσα συνέβησαν στον γιο της, η Κλειώ Μαζωνάκη εξήγησε ότι έχει αποστασιοποιηθεί από την επικαιρότητα.

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«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω ούτε βλέπω. Ούτε τίποτα από την ημέρα που έχασα το παιδί μου», απάντησε.

Η αναφορά της στη δικαιοσύνη

Στη συνέχεια, η μητέρα του τραγουδιστή εξέφρασε την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη, χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι να το είχα εγώ το παιδί μου», κατέληξε.

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