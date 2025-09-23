«Μίστερ Εθνικά Μπούτια»: Ο άνθρωπος που έγραψε τη δική του ιστορία στην Trash TV -Από μοντέλο του Τσαρούχη ως το Ερωτοδικείο - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός με το παρατσούκλι «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», υπήρξε από τις πιο εκρηκτικές φιγούρες της trash TV την δεκαετία του 1990.

Κάποια στιγμή και πριν τα φώτα της δημοσιότητας πέσουν πάνω του, είχε ποζάρει στον Γιάννη Τσαρούχη. Με αυτοπεποίθηση που ξεχείλιζε μπήκε στα τηλεοπτικά πλατό όχι απλά για να συμμετάσχει αλλά για να αφήσει το αποτύπωμά του.

Στις εκπομπές του Κανάλι 5, στο «Trash TV» ή στην «Καρακορτάδα», ήδη ξεχώριζε. Όμως η πραγματική του στιγμή ήρθε με το «Ερωτοδικείο» της Βίκυς Μιχαλονάκου. Εκεί, ανάμεσα σε ατάκες που έγραψαν ιστορία και σε στιγμές τηλεοπτικής τρέλας, γεννήθηκε η περσόνα «Μίστερ Μπούτιας». Το παρατσούκλι, που αρχικά ακουγόταν σαν πείραγμα, έγινε τελικά τίτλος τιμής· ένα brand name που δεν αποχωρίστηκε ποτέ.

Οι θρυλικές «μάχες» του «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» με τον «Εθνικό Σταρ»

Σε μια από τις θρυλικές τηλεοπτικές σκηνές απέναντι στον Εθνικό Σταρ Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, το πλατό μετατράπηκε σε αρένα. Ο Σταυρόπουλος με ύφος ηθοποιού αρχαίας τραγωδίας φώναζε: «Δεν έχεις το ανάστημα να με κοιτάξεις!». Ο Ευαγγελόπουλος ανταπέδιδε με φράσεις όπως «εγώ είμαι το έθνος, εσύ είσαι τα μπούτια!». Η ένταση ανέβαινε, η Μιχαλονάκου προσπαθούσε να κρατήσει τα προσχήματα, και το κοινό στο στούντιο χειροκροτούσε και γελούσε σαν να έβλεπε θέατρο.

Το συλλεκτικό βιβλίο «Πιστοποιητικό Αγνότητας»

Το 2003 ο Σταυρόπουλος αποφάσισε να μιλήσει για τον εαυτό του μέσα από το βιβλίο «Πιστοποιητικό Αγνότητας». Ένα κείμενο-εξομολόγηση, όπου η γραφή του είχε την ίδια ένταση με τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις: σκληρή, γεμάτη αιχμές, αλλά και τρυφερή σε σημεία, σαν να πάλευε ανάμεσα στην περσόνα και στον άνθρωπο.

Σήμερα το βιβλίο αυτό θεωρείται συλλεκτικό, με ελάχιστα αντίτυπα να κυκλοφορούν σε παλαιοβιβλιοπωλεία, συχνά σε εξωφρενικές τιμές. «Το βιβλίο αυτό είναι κατάθεση ψυχής. Είναι το στίγμα της ζωής που με οδήγησε στο Σύμπαν. Είναι το ερωτηματικό που με βασανίζει από τότε που ανυποψίαστο παιδάκι πέντε ετών έπεσα θύμα διαστρέβλωσης της γενετήσιας ορμής. Άραγε, αν δεν με τράβαγαν οι φωτογραφίες, τα πράγματα θα ήταν τώρα διαφορετικά; Θα ήμουν τώρα ένας καλοβολεμένος οικογενειάρχης δίπλα σε μια στρουμπουλή νοικοκυρά και ανάμεσα σε μερικά ζωηρά κουτσούβελα; Ή μήπως ο δρόμος μου θα ήταν ο ίδιος, κι εγώ απλώς βιάστηκα να τον διαβώ από μόλις πέντε χρονών;» αναφέρεται στο οπισθόφυλλό του. Όταν οι εκπομπές σταμάτησαν, ο Γιώργος Σταυρόπουλος ξεκίνησε δικές του στο διαδίκτυο με τίτλο «Ο Μπούτιας ξαναχτυπά».

Γιώργος Σταυρόπουλος: Η περσόνα της Trash TV που κράτησε μυστική την ιδιωτική του ζωή

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος κατάφερε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Το κοινό θυμάται τον «εθνικά μπούτια», τους καυγάδες με τον Εθνικό Σταρ και τις υπερβολές της trash tv. Ο ίδιος, όμως, κράτησε για τον εαυτό του όσα δεν ήθελε να μοιραστεί. Κάποια στιγμή άλλωστε είχε πει ότι αυτό που παρουσίαζε ήταν μία περσόνα με στόχο να τρολλάρει. Συνταξιοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρονικός. Πλέον η φιγούρα του θα ζει μέσα από αποσπάσματα στο YouTube με τους ηρωικούς τηλεοπτικούς καυγάδες.

Μερικές από τις χαρακτηριστικές στιγμές του Γιώργου Σταυρόπουλου