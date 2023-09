Μήπως η έκδοση κοινοχρήστων φαίνεται δύσκολο project; Μια αναβαθμισμένη υπηρεσία απλοποιεί τα πάντα! - iefimerida.gr

Πόσα δύσκολα tasks έχει να αντιμετωπίσει ένας διαχειριστής πολυκατοικίας στην καθημερινότητά του;

Πολυπλοκότητα, στενά χρονικά περιθώρια, θέματα στην ευελιξία και βέβαια η «σπαζοκεφαλιά» του άμεσου και σωστού καταμερισμού των εξόδων. Όλα ζητούν την αμέριστη προσοχή του… Όμως, σταθείτε μισό λεπτό! Μήπως μπορούν να γίνουν όλα πιο εύκολα και απλά;

Μα, βέβαια! Τώρα, υπάρχει ένα υπερ-εργαλείο που χαρίζει αυτοματοποιημένες και smart διαδικασίες, οδηγώντας στην εξέλιξη και χαρίζοντας extra ασφάλεια. Η υπηρεσία POLYPRINT της POLYGON για την online έκδοση κοινοχρήστων ήρθε για να σας «λύσει» κυριολεκτικά τα χέρια. Και βγαίνουν όλοι κερδισμένοι σε χρόνο και ποιότητα.

Αυτονομία και ταχύτητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Όταν έχετε να ασχοληθείτε ταυτόχρονα με τις ανάγκες πολλών διαμερισμάτων και γραφείων τίποτα δεν είναι απλό και κάθε προσπάθεια μπορεί να κριθεί ως ανεπαρκής. Εκτός κι αν έχετε τον απόλυτο σύμμαχο σε αυτό το απαιτητικό έργο. H POLYGON, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων, αποδεικνύει την υπεροχή της προσφέροντάς σας πάντα πρωτοποριακές, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις. Όπως τη νέα εφαρμογή POLYPRINT της POLYGON, με την οποία μπορείτε να καταχωρείτε και να εκδίδετε μόνοι σας τα κοινόχρηστα όπου κι αν βρίσκεστε και μάλιστα σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της POLYGON είναι πάντα διαθέσιμο με βελτιωμένες και high-end λύσεις για τεχνική υποστήριξη και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες εξόδων, τα αποτελέσματα των χρεώσεων και τις δαπάνες κοινοχρήστων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές που προωθούν την αειφορία και την «πράσινη» ανάπτυξη, με εξατομικευμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες σας, με προσήλωση πρώτα στον άνθρωπο και στη συνέχεια στα κτίρια, με υψηλή τεχνογνωσία και επαγγελματισμό!

Τα 6+1 πλεονεκτήματα της εφαρμογής POLYPRINT από την POLYGON

Η υπηρεσία POLYPRINT της POLYGON αποτελεί αδιαφιλονίκητο must do για κάθε διαχειριστή. Κι αυτό καθόλου τυχαία! Αποτελεί το next big thing στο facility management γιατί συγκεντρώνει πολύ συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

1. Είναι διαθέσιμη on line 24/7 και - πάντα updated - για επεξεργασία και προσθήκη εγγραφών. Ο διαχειριστής έχει πάντα άμεση πρόσβαση και μπορεί να κρατάει τις λίστες ενημερωμένες, για να μην χάνει ποτέ και τίποτα!

2. Τα κοινόχρηστα εκτυπώνονται χωρίς καθυστερήσεις και παραδίδονται contactless - δίχως άσκοπη αναμονή των διανομέων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής εντύπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσα & οικονομικά.

3.Χωρίς λάθη και παραλείψεις. Μάλιστα, η δυνατότητα προεπισκόπησης των χρεώσεων των κοινοχρήστων πριν την τελική εκτύπωση συμβάλλει σε αυτό. Όλα γίνονται στον χρόνο που πρέπει, με κορυφαία τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία έκδοσης κοινοχρήστων.

4. Custom – made λύσεις σε μία 360° ευέλικτη λογική. Ο διαχειριστής διαμορφώνει σύμφωνα με το πλάνο της πολυκατοικίας των επιμερισμό των δαπανών.

5. Διατηρείται ιστορικό των εξόδων για όλο το έτος και μπορούν να πραγματοποιηθούν απεριόριστες εκδόσεις. Παράλληλα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων με πλήρη ανωνυμοποίηση στοιχείων στα έντυπα ( εφαρμογή GDPR ).

6. Διατίθενται δωρεάν έγχρωμα έντυπα εκτύπωσης POLYGON για την έκδοση κοινοχρήστων, ενώ η εφαρμογή συνοδεύεται και από πλήρη οδηγό χρήσης με όλα τα βήματα και Online πληροφοριακό υλικό.

7. Τα οφέλη στο maximum! Τώρα, μπορούν όλοι να κερδίσουν από τα ετήσια οικονομικά πακέτα συνδρομής, που συνδυάζουν και την τεχνική υποστήριξη με έκπτωση 20%.

Η POLYGON έκανε το αδύνατο… δυνατό κι εσείς μεγιστοποιείται το κέρδος σας σε χρόνο και χρήμα! Βάλτε τέλος στις αστοχίες και τα λάθη. Τώρα, όλα μπορούν να γίνουν με ασύγκριτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η καινοτόμος εφαρμογή POLYPRINT της POLYGON «σπάει» τα γεωγραφικά στενά σύνορα, προσφέροντας τη δυνατότητα για απομακρυσμένη πρόσβαση σε άμεσο χρόνο. Τέλος, συνδυάζεται και με μία πληθώρα άλλων υπηρεσιών όπως π.χ. απολυμάνσεις, αποφράξεις, τεχνικές εργασίες, συντήρηση καυστήρων κ.ά., πάντα σε πολύ προνομιακά πακέτα.

Γνωρίστε σήμερα κιόλας εδώ την εφαρμογή και το εκτεταμένο δίκτυο POLYGON, σίγουρα θα αποδειχθεί η πιο value for money επιλογή σας!