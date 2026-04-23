Μήνυση στον δισεκατομμυριούχο πατέρα της Νίκολα Πελτζ κάνει οικιακή βοηθός: Παραλίγο να της επιτεθεί ο σκύλος του - iefimerida.gr

Μήνυση στον δισεκατομμυριούχο Νέλσον Πελτζ, πατέρα της Νίκολα Πελτζ έκανε μια οικιακή βοηθός, η οποία ισχυρίζεται ότι τρομοκρατήθηκε από το πίτμπουλ του.

Η οικιακή βοηθός Μιλέντις Μορεχόν ζητά αποζημίωση 75.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να τρέξει και να κρυφτεί σε ντουλάπα για να αποφύγει το δάγκωμα από τον σκύλο. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο σκύλος ήταν επικίνδυνος και ανεκπαίδευτος και πως της είχε επιτεθεί επανειλημμένα στην έπαυλη της οικογένειας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το 2023.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα από τα περιστατικά που περιγράφονται, η Μορεχόν υποστηρίζει ότι το ζώο της έσκισε τα ρούχα σε απόπειρα επίθεσης. Σε άλλο περιστατικό, ισχυρίζεται ότι έπεσε στο έδαφος προσπαθώντας να ξεφύγει, όταν ο σκύλος φέρεται να όρμησε προς το μέρος της και επιχείρησε να της επιτεθεί, σύμφωνα με τη μήνυση.

Ο Νέλσον Πελτζ με την κόρη του Νίκολα

Τι υποστηρίζει η πλευρά του δισεκατομμυριούχου

Ωστόσο, οι δικηγόροι του Πελτζ υποστηρίζουν ότι μια πινακίδα «Προσοχή στον σκύλο» στο σπίτι θα πρέπει να τους απαλλάξει από κάθε ευθύνη για το κατοικίδιο και ζητούν από το δικαστήριο να απορρίψει τη μήνυση με συνοπτική απόφαση.

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ενάγουσα δεν υπέστη δάγκωμα από τον σκύλο του κ. Πελτζ ούτε υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή με τον σκύλο κατά τη διάρκεια του επίδικου περιστατικού», ανέφεραν οι δικηγόροι του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τι η πλευρά της οικιακής βοηθού

Όμως οι δικηγόροι της Μορεχόν υποστηρίζουν ότι εκείνη εισερχόταν πάντα στην έπαυλη μέσω υπηρεσιακής εισόδου και δεν είχε δει ποτέ την πινακίδα.

Παράλληλα, στη μήνυσή της, η Μορεχόν ισχυρίζεται ότι ο Χουντίνι «είχε βίαιη φύση, επιθετική συμπεριφορά και/ή τάση για επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων, κάτι που ήταν γνωστό ή όφειλε να είναι γνωστό στους Πελτζ». Τα φερόμενα περιστατικά τον Νοέμβριο του 2023 συνέβησαν «χωρίς καμία πρόκληση, ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση».

Ισχυρίζεται ότι «υπέστη τραυματισμούς στη μέση, τον αυχένα και και στα δύο της γόνατα, για τους οποίους υποβλήθηκε σε πολλαπλές θεραπείες διαχείρισης πόνου», καθώς οι εναγόμενοι «δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν, να εκπαιδεύσουν ή να επιβλέψουν τον Χουντίνι ώστε να αποτραπεί η επίθεσή του».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μορεχόν αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα ότι, ως άμεσο αποτέλεσμα των φερόμενων επιθέσεων και της αμέλειας των ιδιοκτητών, υπέστη σωματικό και ψυχικό πόνο και ταλαιπωρία, αναπηρία, σωματική βλάβη, παραμόρφωση και ψυχική οδύνη, καθώς και απώλεια εισοδήματος και μείωση της ικανότητας να απολαμβάνει τη ζωή.