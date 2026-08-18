Η Μαντόνα ανέβασε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα: «Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα» - iefimerida.gr

Στην Κέρκυρα γιόρτασε τα γενέθλιά της η Μαντόνα, που έγινε 68 ετών, αναρτώντας στα social media στιγμές από την παραμονή της στο νησί του Ιονίου.

Η «βασίλισσα της ποπ» δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαγαζί όπου επέλεξε να γευτεί ελληνικές γεύσεις με την πολυπληθή παρέα της και χαλαρές στιγμές από τη διασκέδασή τους.

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Η Μαντόνα ευχαριστεί τον Θεό

Συγκεκριμένα, η Μαντόνα έγραψε το παρακάτω σχόλιο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή της: «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες!! Σε ευχαριστώ Θεέ μου!».

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Στο τέλος του μηνύματός της ανέβασε μια ελληνική σημαία και μια καρδούλα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη της για την Ελλάδα.

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Η επίσκεψη στα Μετέωρα και οι εορτασμοί στην Κέρκυρα

Η Μαντόνα απολαμβάνει με τον καλύτερο τρόπο φέτος τις διακοπές της στην Ελλάδα, καθώς επιδιώκει να επισκεφθεί όσα πιο πολλά μέρη μπορεί.

Πριν από την άφιξή της στην Κέρκυρα, η τραγουδίστρια πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη απόδραση στην ηπειρωτική Ελλάδα. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ταξίδεψε με ελικόπτερο στα Μετέωρα, συνοδευόμενη από τον γιο της και στενούς της φίλους. Εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, θαυμάζοντας το επιβλητικό τοπίο υπό άκρα μυστικότητα.

Για τις επόμενες ημέρες η εμβληματική τραγουδίστρια κατέφθασε στην Κέρκυρα, όπου ξεκίνησαν οι εορτασμοί για τα γενέθλιά της. Η γιορτινή ατμόσφαιρα ξεκίνησε εν πλω. Κατά την επιβίβασή της σε σκάφος, η Μαντόνα ήρθε αντιμέτωπη με μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς τα άτομα που την περίμεναν άρχισαν να χορεύουν ρυθμικά στο πλευρό της, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

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Η Μαντόνα επέλεξε να διαμείνει σε πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το συγκεκριμένο κατάλυμα φέρεται να διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα, καθώς και μαρίνα όπου είναι αγκυροβολημένο yacht που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις της και τις εξορμήσεις της στο Ιόνιο μαζί με τους πολλούς και καλούς φίλους της.