Το οργισμένο μήνυμα της Ιωάννας Τούνη σε παρουσιάστρια: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! - iefimerida.gr

Ξέσπασε για ακόμα μια φορά η Ιωάννα Τούνη με αφορμή μια δημοσίευση στο YouΤube που έκανε γνωστή παρουσιάστρια και προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο Διαδίκτυο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Νεφέλη Μεγκ αφιέρωσε ένα ολόκληρο βίντεο στο YouTube στην Ιωάννα Τούνη, προσπαθώντας να αναλύσει τα όσα λέγονται για εκείνη τις τελευταίες εβδομάδες.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, σύμφωνα με τα όσα είπε η Νεφέλη Μεγκ, της απάντησε σε έξαλλη κατάσταση: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που όντως και δη φεμινίστρια στρέφεσαι εναντίον μιας άλλης γυναίκας που δεν γνωρίζεις. Τελικά είσαι και εσύ μια παγίδα light που αυτά που κατακρίνεις, πας και τα κάνεις. Ντροπή σου γι’ αυτό που προάγεις και γι’ αυτό που όντως είσαι».

Η αντίδραση της Νεφέλης Μεγκ

Η Νεφέλη Μεγκ, εμφανώς έκπληκτη, απάντησε με χιούμορ λέγοντας: «Μου στέλνει μήνυμα η Τούνη, παθαίνω σοκ. Γιατί;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν περίμενε τέτοια αντίδραση. Για να συνεχίσει: «Μου έδωσε αξία. Απ’ όλο τον κόσμο που τη σχολίασε, στάθηκε σε μένα. Και εγώ είμαι μια τρίχα απ’ τα @@ της. Να θέλεις να δικαιολογηθείς σε μένα; Μα ποια είμαι εγώ;».

«Δε συνηθίζω να κάνω τέτοια βίντεο αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι το φαινόμενο "Τουνη" είναι worth digging. Αφιέρωσα λοιπόν ένα ολόκληρο βίντεο στο YouTube μου σχετικά με τους λόγους που κάποιος νιώθει απέχθεια για αυτήν. Και να σας πω πως μετά από όλη αυτή την έρευνα, δεν κατάφερα ειλικρινά να βρω ένα αξιόλογο επιχείρημα που να υποστηρίζει ότι η Τούνη είναι ανάξια αναγνώρισης και θαυμασμού ή ότι θα έπρεπε να τυγχάνει δημόσιας κατακραυγής. Αν μπορείτε να με πείσετε, drop a comment.

Όλο το βίντεο θα το βρείτε στο κανάλι μου! Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τη δική μου αλληλεπίδραση μαζί της!» σχολίασε στο βίντεο-απάντηση στην αντίδραση της Ιωάννας Τούνη.